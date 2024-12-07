Premier Lig Yıldızı Michail Antonio Trafik Kazası Geçirdi: Oyuncunun Durumu Ağır

İngiltere ve dünya futbol kamuoyu bugün West Ham United'dan gelen haberle sarsıldı. West Ham United,

Michail Antonio'nun geçirdiği trafik kazasına dair bilgiler verdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre durumu kritik olan oyuncu için bekleyiş sürüyor. Yıldız oyuncu ne yazık ki böyle bir olayla ilk kez anılmıyor. Ancak bu kez hayati tehlikesi olması tüm sevenlerini üzmüş durumda.