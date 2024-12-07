Premier Lig Yıldızı Michail Antonio Trafik Kazası Geçirdi: Oyuncunun Durumu Ağır
Premier Lig Yıldızı Michail Antonio Trafik Kazası Geçirdi: Oyuncunun Durumu Ağır
İngiltere ve dünya futbol kamuoyu bugün West Ham United'dan gelen haberle sarsıldı. West Ham United,
Michail Antonio'nun geçirdiği trafik kazasına dair bilgiler verdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre durumu kritik olan oyuncu için bekleyiş sürüyor. Yıldız oyuncu ne yazık ki böyle bir olayla ilk kez anılmıyor. Ancak bu kez hayati tehlikesi olması tüm sevenlerini üzmüş durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
West Ham United'ın yıldızı Michail Antonio bugün İngiltere'de bir trafik kazasına karıştı. Arabanın ağır hasar aldığı görülürken oyuncu ile ilgili bilgiler saatler sonra geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kulüpten yapılan açıklamada sağlık durumuyla ilgili güncellemeler yapılacaktır dendi ancak gelen haberlerde yıldız oyuncunun durumunun ağır olduğu dile getirildi.
Jamaikalı milli oyuncunun karıştığı ilk kaza maalesef bu değil. 2019 Noel Günü'nde kardan adam kıyafeti giyerek sürdüğü 210.000 sterlinlik Lamborghini'sini bir evin ön bahçe duvarına çarpmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın