Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ve Hakem Mehmet Türkmen'i Tebrik Etti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ve Hakem Mehmet Türkmen'i Tebrik Etti
Deplasmanda Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de üzüntü hakim. Teknik Direktör Jose Mourinho maçtan sonra üzgündü ancak oynanan futboldan memnun olduğunu söyledi. Rakibini ve hakemi tebrik eden Mourinho yine önemli açıklamalara imza attı. Galibiyeti, 'Beşiktaş lotoyu kazandı' diye yorumlayan Mourinho, taraftara da mesaj verdi. Mourinho'nun öne çıkan açıklamalarını derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jose Mourinho maçın ardından "Bugün şu tarz bir maçtı, hak edenin kaybeden olduğu bir maçtı.Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama rakibimiz galibiyet için değil, beraberlik için savaştı." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakem performansını öven Mourinho, "Buraya gelmeden önce hakem odasına gittim ve hakemi tebrik ettim. Bence hakem yönetimi tutarlıydı" açıklaması yaptı.
Maç yorumunda Mourinho, "Sahada taktiksel anlamda sıfır problem vardı. Rakibimiz savaştı ve şans da bazen savaşanın yanında olabiliyor" dedi.
Jose Mourinho, "Bence bugün rakibimiz çok mutludur diye düşünüyorum, lotoyu kazandılar." dedi.
Takım performansından memnun olduğunu söyleyen Mourinho, "Ben bugün oyuncularımı eleştiremem, üzgünüm. Dzeko ve Tadic net bir pozisyon kaçırdığı için, direkten dönen toplar olduğu için bunu yapamam" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Taraftara ne söylemek istersiniz?" sorusunu Mourinho, "Taraftarlarımıza maçı tekrar izlemelerini söylerim çünkü tekrar izlerlerse her şeyi anlayacaklardır. Kazanmak için her şeyi yaptık" diyerek yanıtladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın