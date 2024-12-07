Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ve Hakem Mehmet Türkmen'i Tebrik Etti

Deplasmanda Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de üzüntü hakim. Teknik Direktör Jose Mourinho maçtan sonra üzgündü ancak oynanan futboldan memnun olduğunu söyledi. Rakibini ve hakemi tebrik eden Mourinho yine önemli açıklamalara imza attı. Galibiyeti, 'Beşiktaş lotoyu kazandı' diye yorumlayan Mourinho, taraftara da mesaj verdi. Mourinho'nun öne çıkan açıklamalarını derledik.