Beşiktaş'ın Derbi Golünü Chamberlain ve Immobile Paylaşamadı
Beşiktaş'ın Derbi Golünü Chamberlain ve Immobile Paylaşamadı
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maça damga vuran ikili maç sonunda da karşı karşıya geldi. Chamberlain ve Immobile ortaklığında gelen golün kimin attığına bir türlü karar verilemedi. Chamberlain'in sol kanattan ortasına Immobile hamle yaparken top ağlara gitti. Immobile golün ardından büyük sevinç yaşadı gol de ona yazıldı ancak görüldü ki gol Chamberlain'in... İkili maç sonunda da yayıncı kuruluş ekranlarında golü paylaşamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş yine tarihi bir Fenerbahçe galibiyeti elde ederken atılan gol tartışma konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Immobile golün ardından büyük sevinç yaşarken görüntülerde golün Oxlade Chamberlain'in attığı görüldü. Maç sonu konu iki yıldıza da soruldu.
Golün sahibi Alex Oxlade-Chaberlain, gol konusunda kafasını Ciro Immobile'nin karıştırdığını söyledi:
Ciro Immobile ise kameralar karşısında tespit edilse de Chamberlain'in golünü vermek istemedi ve ekrana neşeli anlar yansıdı.
Chamberlain arkadaşının sevincine de gülerek yorum yaptı ve “Bence değmedi ama öyle bir sevindi ki herhalde dokundu dedim. Şaka bir yana, önemli olan kazanmamızdı.” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Immobile, “Ben dokunmayı istedim, dokunmaya çalıştım ama önemli olan golün atılmasıydı.” dedi ve ardından kendisine gol izletildi.
Topa dokunamadığını gören ancak bozuntuya vermeyen Immobile, gülerek “Dokunmuşum, benim golüm.” diyerek yayından ayrıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın