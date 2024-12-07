onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş , Fenerbahçe
Beşiktaş'ın Derbi Golünü Chamberlain ve Immobile Paylaşamadı

Beşiktaş'ın Derbi Golünü Chamberlain ve Immobile Paylaşamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.12.2024 - 21:52

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maça damga vuran ikili maç sonunda da karşı karşıya geldi. Chamberlain ve Immobile ortaklığında gelen golün kimin attığına bir türlü karar verilemedi. Chamberlain'in sol kanattan ortasına Immobile hamle yaparken top ağlara gitti. Immobile golün ardından büyük sevinç yaşadı gol de ona yazıldı ancak görüldü ki gol Chamberlain'in... İkili maç sonunda da yayıncı kuruluş ekranlarında golü paylaşamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beşiktaş yine tarihi bir Fenerbahçe galibiyeti elde ederken atılan gol tartışma konusu oldu.

Beşiktaş yine tarihi bir Fenerbahçe galibiyeti elde ederken atılan gol tartışma konusu oldu.

Immobile golün ardından büyük sevinç yaşarken görüntülerde golün Oxlade Chamberlain'in attığı görüldü. Maç sonu konu iki yıldıza da soruldu.

Immobile golün ardından büyük sevinç yaşarken görüntülerde golün Oxlade Chamberlain'in attığı görüldü. Maç sonu konu iki yıldıza da soruldu.

Golün sahibi Alex Oxlade-Chaberlain, gol konusunda kafasını Ciro Immobile'nin karıştırdığını söyledi:

Golün sahibi Alex Oxlade-Chaberlain, gol konusunda kafasını Ciro Immobile'nin karıştırdığını söyledi:

'Sahada gol olunca ben Ciro'nun dokunmadığını hissettim. Golü kutladığını görünce de dokunduğunu düşündüm. Tekrarına bakarlar, Ciro dokunmadıysa golü seve seve alırım.'

Ciro Immobile ise kameralar karşısında tespit edilse de Chamberlain'in golünü vermek istemedi ve ekrana neşeli anlar yansıdı.

Ciro Immobile ise kameralar karşısında tespit edilse de Chamberlain'in golünü vermek istemedi ve ekrana neşeli anlar yansıdı.

Chamberlain arkadaşının sevincine de gülerek yorum yaptı ve “Bence değmedi ama öyle bir sevindi ki herhalde dokundu dedim. Şaka bir yana, önemli olan kazanmamızdı.” dedi.

Chamberlain arkadaşının sevincine de gülerek yorum yaptı ve “Bence değmedi ama öyle bir sevindi ki herhalde dokundu dedim. Şaka bir yana, önemli olan kazanmamızdı.” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Immobile, “Ben dokunmayı istedim, dokunmaya çalıştım ama önemli olan golün atılmasıydı.” dedi ve ardından kendisine gol izletildi.

Immobile, “Ben dokunmayı istedim, dokunmaya çalıştım ama önemli olan golün atılmasıydı.” dedi ve ardından kendisine gol izletildi.

Topa dokunamadığını gören ancak bozuntuya vermeyen Immobile, gülerek “Dokunmuşum, benim golüm.” diyerek yayından ayrıldı.

Topa dokunamadığını gören ancak bozuntuya vermeyen Immobile, gülerek “Dokunmuşum, benim golüm.” diyerek yayından ayrıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın