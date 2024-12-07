Beşiktaş'ın Derbi Golünü Chamberlain ve Immobile Paylaşamadı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maça damga vuran ikili maç sonunda da karşı karşıya geldi. Chamberlain ve Immobile ortaklığında gelen golün kimin attığına bir türlü karar verilemedi. Chamberlain'in sol kanattan ortasına Immobile hamle yaparken top ağlara gitti. Immobile golün ardından büyük sevinç yaşadı gol de ona yazıldı ancak görüldü ki gol Chamberlain'in... İkili maç sonunda da yayıncı kuruluş ekranlarında golü paylaşamadı.