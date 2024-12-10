Emre Belözoğlu Rey Manaj Açıklamasından Sonra Federasyona Zokora Konusunda Sitem Etti

Barış Alper Yılmaz'a Sivasspor futbolcusu Rey Manaj'ın yaptığı sert faulün etkileri sürüyor. TFF, TFF Başkanı, Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor tek tek konuyla ilgili açıklamalar yayınladı. Neyse ki korkulan büyük bir sakatlık yaşanmadı ve Barış Alper üç hafta sonra sahalara dönüyor. Bu esnada Emre Belözoğlu da geçmişi hatırlatarak federasyona tepki gösterdi. Belözoğlu uğradığı ayrımcılığın Fenerbahçe'den kaynaklandığını söyledi.