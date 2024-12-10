Emre Belözoğlu Rey Manaj Açıklamasından Sonra Federasyona Zokora Konusunda Sitem Etti
Emre Belözoğlu Rey Manaj Açıklamasından Sonra Federasyona Zokora Konusunda Sitem Etti
Barış Alper Yılmaz'a Sivasspor futbolcusu Rey Manaj'ın yaptığı sert faulün etkileri sürüyor. TFF, TFF Başkanı, Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor tek tek konuyla ilgili açıklamalar yayınladı. Neyse ki korkulan büyük bir sakatlık yaşanmadı ve Barış Alper üç hafta sonra sahalara dönüyor. Bu esnada Emre Belözoğlu da geçmişi hatırlatarak federasyona tepki gösterdi. Belözoğlu uğradığı ayrımcılığın Fenerbahçe'den kaynaklandığını söyledi.
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Barış Alper'in sakatlığından sonra başta TFF olmak üzere birçok kişi ve kulüp açıklama yayınladı ve Rey Manaj'ı kınadı.
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Bu açıklamaların ardından Emre Belözoğlu da geçmişte Didier Zokora ile yaşadığı pozisyonu hatırlattı ve TFF'ye sitem etti.
Irkçılık yaptığı iddiasıyla Zokora'dan tepki çeken ve maç içinde sert bir tekmeye maruz kalan Emre Belözoğlu uzun süre yerden kalkamamıştı.
Emre, katıldığı bir radyo programında o maçı hatırlattı ve "Fenerbahçe forması giydiğinizde yabancı bir futbolcu tekme attığında ne TFF açıklama yaptı ne de birilerinin bu konu hakkında birleştiğini gördüm." dedi.
Belözoğlu daha sonra konuyla ilgili "O benim özelimde değil, giydiğimiz Fenerbahçe formasına özeldi." açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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