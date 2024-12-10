Galatasaray Takım Otobüsünün 6000 Kilometrelik Deplasman Yolculuğu Başladı
Galatasaray Takım Otobüsünün 6000 Kilometrelik Deplasman Yolculuğu Başladı
Futbol kulüplerinini takım otobüsleriyle kurduğu farklı bir bağ var. Bazı takımlarda bunun için görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri bile bulunabiliyor. Hal böyle olunca hem otobüslerin tasarımları hem de yollardaki görüntüleri meraklıları için farklı bir keyif yaşatıyor. Bir prestij meselesine dönünce bu iş, takım otobüsü deplasmanlarda da takımları yalnız bırakmıyor ve takım nereye giderse gitsin otobüs de geliyor. Galatasaray otobüsü de böyle bir durum için yollara düştü ama adres biraz ters...
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Hafta sonu Sivasspor'la oynayan Galatasaray hafta içi mesaisinde İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek.
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Galatasaray henüz Sivasspor maçının sıcaklığından çıkmadan Malmö maçının heyecanını yaşayan iki kişi çoktan yollara düştü.
Galatasaray takım otobüsü ve beraberindeki iki şoför, Sivas'tan İsveç'in Malmö kentine hareket etti. Takımı Malmö'ye vardığında takım otobüsü havalimanında karşılamış olacak.
Otobüsün kat edeceği rota şu şekilde olacak: Sivas-İstanbul 882 km. İstanbul-Malmö 2.656 km. Toplam: 3.538 km. Süre olarak ise 40 saat!
Yaklaşık gidiş geliş 6 bin kilometreye tekabül eden yolculuk İstanbul'daki 1.5 saatlik bakım çalışmasının ardından başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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