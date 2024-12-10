Galatasaray Takım Otobüsünün 6000 Kilometrelik Deplasman Yolculuğu Başladı

Futbol kulüplerinini takım otobüsleriyle kurduğu farklı bir bağ var. Bazı takımlarda bunun için görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri bile bulunabiliyor. Hal böyle olunca hem otobüslerin tasarımları hem de yollardaki görüntüleri meraklıları için farklı bir keyif yaşatıyor. Bir prestij meselesine dönünce bu iş, takım otobüsü deplasmanlarda da takımları yalnız bırakmıyor ve takım nereye giderse gitsin otobüs de geliyor. Galatasaray otobüsü de böyle bir durum için yollara düştü ama adres biraz ters...