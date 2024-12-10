Carlo Ancelotti Arda Güler'in Geleceğiyle İlgili Son Noktayı Koydu

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, gittiği günden beri Ancelotti ile bir türlü anlaşamadı. İtalyan teknik direktör önce fiziksel sebeplerle ardından taktiksel sebeplerle yeterli süreyi Arda'ya vermedi. Bu sezon da süre konusunda sıkıntılar yaşayan Arda Güler'le ilgili Ancelotti'den yanıt geldi. Ancelotti takımdaki genç oyuncularla ilgili son noktayı koydu. Arda ile benzer sorunlar yaşayan Endrick de Ancelotti'nin gündemindeydi.