Carlo Ancelotti Arda Güler'in Geleceğiyle İlgili Son Noktayı Koydu
Carlo Ancelotti Arda Güler'in Geleceğiyle İlgili Son Noktayı Koydu
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, gittiği günden beri Ancelotti ile bir türlü anlaşamadı. İtalyan teknik direktör önce fiziksel sebeplerle ardından taktiksel sebeplerle yeterli süreyi Arda'ya vermedi. Bu sezon da süre konusunda sıkıntılar yaşayan Arda Güler'le ilgili Ancelotti'den yanıt geldi. Ancelotti takımdaki genç oyuncularla ilgili son noktayı koydu. Arda ile benzer sorunlar yaşayan Endrick de Ancelotti'nin gündemindeydi.
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Arda Güler bu sezon istediği süreyi bulamazken Carlo Ancelotti'ye de İspanyol basınından büyük baskı var.
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Ancelotti'ye bu kez hem Arda Güler'in durumu hem Endrick'in durumu soruldu. Sık sık benzer sorularla karşılaşan Ancelotti bu kez noktayı koydu.
Carlo Ancelotti, "Arda Güler ve Endrick takımda kalacak." diye açıklama yaparken hiçbir futbolcusuna önyargı ile yaklaşmadığını söyledi.
İtalyan teknik direktör "Futbolcular ister 18, ister 40 yaşında olsun; takımı en doğru şekilde sahaya sürmeye çalışıyorum. Bu bazen Arda Güler ve Endrick'le, bazen de onlarsız olabilir." dedi.
Ancelotti sözlerini iki oyuncuyu kastederek "Genç isimlere karşı biraz daha sabır göstermemiz gerekiyor." diyerek noktaladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Sana hiç güvenmiyorum bunak herif, Arda'yı harcayacaksın.
Arda mesela Liverpool'a gitse, teklif gelirse