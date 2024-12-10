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Filenin Sultanları'nın VNL 2025'teki Rakipleri ve Maç Takvimi Belli Oldu!

Filenin Sultanları'nın VNL 2025'teki Rakipleri ve Maç Takvimi Belli Oldu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.12.2024 - 17:55

Elde ettiği başarılarla tüm Türkiye'yi sevince boğan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 yılındaki ilk büyük sınavını FIVB’nin düzenlediği Voleybol Milletler Ligi’nde verecek. Heyecanla beklenen turnuvada gruplar belli olurken maç takvimi de açıklandı. İşte Filenin Sultanları'nın VNL 2025'teki rakipleri ve maçlarını oynayacağı tarihler.

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Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nı dördüncülükle noktalayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni yılda parkeye çıkması için geri sayım başladı.

Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nı dördüncülükle noktalayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni yılda parkeye çıkması için geri sayım başladı.

VNL 2025'te gruplar ve maç takvimi belli oldu. Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta dört karşılaşma oynayacak.

VNL 2025'te gruplar ve maç takvimi belli oldu. Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta dört karşılaşma oynayacak.

İlk hafta maçlarını 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Pekin'de oynayacak olan millilerimiz, ikinci hafta 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul’da sahaya çıkacak.

İlk hafta maçlarını 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Pekin'de oynayacak olan millilerimiz, ikinci hafta 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul’da sahaya çıkacak.

Üçüncü ve son hafta maçları ise 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda’da gerçekleşecek.

Üçüncü ve son hafta maçları ise 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda’da gerçekleşecek.

Turnuvada yer alan 16 takım, üç hafta süren maçlar sonunda sıralama tablosunda ilk 8’e girmek için yarışacak.

Turnuvada yer alan 16 takım, üç hafta süren maçlar sonunda sıralama tablosunda ilk 8’e girmek için yarışacak.
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İlk 8’e giren takımlar, büyük finalde şampiyonluk için kozlarını paylaşma hakkı elde edecek.

İlk 8’e giren takımlar, büyük finalde şampiyonluk için kozlarını paylaşma hakkı elde edecek.

İşte Filenin Sultanları'nın VNL 2025'teki oynayacağı tüm maçlar ve maçların tarihleri 👇

İşte Filenin Sultanları'nın VNL 2025'teki oynayacağı tüm maçlar ve maçların tarihleri 👇

1. Etap - Pekin, Çin

  • 4 Haziran TSİ 07.30 - Fransa

  • 6 Haziran TSİ 14.30 - Tayland

  • 7 Haziran TSİ 11.00 - Polonya

  • 8 Haziran TSİ 14.30 - Çin

2. Etap - İstanbul, Türkiye (Sinan Erdem veya Ülker Arena)

  • 18 Haziran TSİ 19.30 - Dominik Cumhuriyeti

  • 19 Haziran TSİ 19.30 - Kanada

  • 21 Haziran TSİ 19.30 - Güney Kore

  • 22 Haziran TSİ 19.30 - Brezilya

3. Etap - Apeldoorn, Hollanda

  • 9 Temmuz TSİ 21.30 - Hollanda

  • 11 Temmuz TSİ 21.30 - Çekya

  • 12 Temmuz TSİ 20.00 - İtalya

  • 13 Temmuz TSİ 21.00 - Sırbistan

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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