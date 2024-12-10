Filenin Sultanları'nın VNL 2025'teki Rakipleri ve Maç Takvimi Belli Oldu!
Filenin Sultanları'nın VNL 2025'teki Rakipleri ve Maç Takvimi Belli Oldu!
Elde ettiği başarılarla tüm Türkiye'yi sevince boğan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 yılındaki ilk büyük sınavını FIVB’nin düzenlediği Voleybol Milletler Ligi’nde verecek. Heyecanla beklenen turnuvada gruplar belli olurken maç takvimi de açıklandı. İşte Filenin Sultanları'nın VNL 2025'teki rakipleri ve maçlarını oynayacağı tarihler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nı dördüncülükle noktalayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni yılda parkeye çıkması için geri sayım başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
VNL 2025'te gruplar ve maç takvimi belli oldu. Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta dört karşılaşma oynayacak.
İlk hafta maçlarını 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Pekin'de oynayacak olan millilerimiz, ikinci hafta 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul’da sahaya çıkacak.
Üçüncü ve son hafta maçları ise 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda’da gerçekleşecek.
Turnuvada yer alan 16 takım, üç hafta süren maçlar sonunda sıralama tablosunda ilk 8’e girmek için yarışacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk 8’e giren takımlar, büyük finalde şampiyonluk için kozlarını paylaşma hakkı elde edecek.
İşte Filenin Sultanları'nın VNL 2025'teki oynayacağı tüm maçlar ve maçların tarihleri 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın