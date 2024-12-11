Bodo Glimt - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Bodo Glimt - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in konuğu olacak. Zorlu geçmesi beklenen müsabaka için şimdiden araştırmalar başladı. Birçok kişi maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.
Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm sorularınızın cevabını burada bulabilirsiniz.
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Bodo Glimt - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Bodo Glimt - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?
Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta topladığı 6 puanla 22. sırada yer alıyor. Rakip Bodo/Glimt ise geride kalan 5 maçta topladığı 7 puanla 17. sırada bulunuyor.
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