UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in konuğu olacak. Zorlu geçmesi beklenen müsabaka için şimdiden araştırmalar başladı. Birçok kişi maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm sorularınızın cevabını burada bulabilirsiniz.