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Bodo Glimt - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Bodo Glimt - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 16:31

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in konuğu olacak. Zorlu geçmesi beklenen müsabaka için şimdiden araştırmalar başladı. Birçok kişi maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm sorularınızın cevabını burada bulabilirsiniz.

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Bodo Glimt - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Bodo Glimt - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Bodo/Glimt ile Beşiktaş, 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe derbisini kazanarak moral depolayan Beşiktaş, Norveç temsilcisini mağlup ederek sıralamada daha üste çıkmayı hedefliyor.

Bodo Glimt - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?

Bodo Glimt - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?

Beşiktaş'ın Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta topladığı 6 puanla 22. sırada yer alıyor. Rakip Bodo/Glimt ise geride kalan 5 maçta topladığı 7 puanla 17. sırada bulunuyor.

Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta topladığı 6 puanla 22. sırada yer alıyor. Rakip Bodo/Glimt ise geride kalan 5 maçta topladığı 7 puanla 17. sırada bulunuyor.

Bodo Glimt - Beşiktaş Maçında Eksikler Kimler?

Bodo Glimt - Beşiktaş Maçında Eksikler Kimler?

Zorlu maç öncesi temsilcimiz Beşiktaş'ın bazı eksikleri bulunuyor. Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin durumu hala belirsizliğini koruyor. Ayrıca Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Emirhan Topçu'nun durumu da maç saatinde belli olacak. 

Bunların yanı sıra, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku ve Ciro İmmobile de Bodo/Glimt karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Bodo Glimt - Beşiktaş Maçının Hakemi Kim?

Bodo Glimt - Beşiktaş Maçının Hakemi Kim?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt deplasmanında oynayacağı maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi Michal Ocenas olarak açıklanırken, AVAR'da ise Martin Dohal görev yapacak.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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