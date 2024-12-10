Fenerbahçe - Athlethic Bilbao Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'nden alınacak iyi bir sonuçta. Sarı-lacivertliler, play-off için oldukça önemli olan mücadeleden mağlubiyet alması durumunda sıkıntıya düşecek. Peki sonucu büyük öneme sahip olan Fenerbahçe - Atlethic Bilbao maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?