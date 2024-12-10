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Fenerbahçe - Athlethic Bilbao Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Fenerbahçe - Athlethic Bilbao Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.12.2024 - 00:47

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'nden alınacak iyi bir sonuçta. Sarı-lacivertliler, play-off için oldukça önemli olan mücadeleden mağlubiyet alması durumunda sıkıntıya düşecek. Peki sonucu büyük öneme sahip olan Fenerbahçe - Atlethic Bilbao maçı saat kaçta başlayacak ve  hangi kanalda yayınlanacak?

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Fenerabahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerabahçe'nin muhtemel 11'i
  • Livakovic; Osayi-Samuel, Djiku, Çağlar Söyüncü, Mert Müdür; İsmail, Amrabat; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; En-Nesyri

Athlethic Bilbao'nun muhtemel 11'i

Athlethic Bilbao'nun muhtemel 11'i
  • Simon; Gorosabel, Vivian, Yeray, Boiro; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; I.Williams, Sancet, N.Williams; Guruzeta

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de 3 eksik

Sarı-lacivertliler, Atlethic müsabakasında üç oyuncusundan yararlanamayacak. Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred ve ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan maçta görev yapamayacak. UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da takımını yalnız bırakacak.

Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Fenerbahçe - Athlethic Bilbao karşılaşması, saat 18.30'da başlayacak. Maçta düdük çalacak isim Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto olacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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