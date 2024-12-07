Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Serdar Topraktepe Hayatı ile Beşiktaş'la Bütünleşti
Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Serdar Topraktepe Hayatı ile Beşiktaş'la Bütünleşti
Beşiktaş son dönemlerde sık sık hoca değiştirerek hem ağır tazminatlar altına giriyor hem de bir türlü istikrar sağlayamıyor. Bu her değişimde de kenarda Serdar Topraktepe'yi görüyoruz. Beşiktaş'ta akademide görev alırken birden kendini A takımda bulan Topraktepe bugüne kadar ne zaman ihtiyaç duyulsa hep elini değil tüm gövdesini Beşiktaş için taşın altına koyuyor. Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş ve Kocaeli arasında mekik dokuyan ve her iki kulüpte de vefa ve cefa ile anılan kariyerine kısaca bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerken Jose Mourinho'nun karşısında kulübede Serdar Topraktepe vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mayıs ayında Kara Kartallar'a Türkiye Kupası kazandıran Serdar Topraktepe kariyerine ve Beşiktaş'a bir derbi zaferi daha yazdırdı.
Serdar Topraktepe, son dönemlerde A takımda antrenör ve teknik direktör olarak adını duyursa da neredeyse 30 yıllık bir maziyle Beşiktaş'a bağlı.
1994 yılında altyapısından yetiştiği Karagümrük'ten Beşiktaş'a transfer olan Serdar Topraktepe, genç bir oyuncu olarak ilk maçına 11 Şubat 1995 günü Adana Demirspor karşısında çıktı.
Serdar Topraktepe, neredeyse çocukluktan beri arkadaş olduğu Oktay Derelioğlu ile yaşadığı tartışma sonunda Beşiktaş'la yollarını ayırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha sonra üç yıllık Kocaelispor dönemi geçiren Serdar Topraktepe, Türkiye Kupası finalinde Kocaelispor Beşiktaş'ı 4-0 yenerken dördüncü golü atmıştı.
Gelir gelmez karşılaştığı deprem felaketinde dahi şehri ve kulübü terk etmeyen Serdar Topraktepe, diğer oyuncular gibi "ayrılma hakkını" kullanmadı ve burada da efsane oldu.
Kaderin bir cilvesi olacak ki 100.yılını kutlayan Beşiktaş ile yolları bir daha kesişti ve şampiyonluk yolunda takımına katkı vermeyi başardı.
Kariyeri Beşiktaş'ın ve Kocaelispor'un ihtiyaç duyduğu her anda tereddütsüz görev almasıyla geçen Serdar Topraktepe, daha sonra tekrar Kocaelispor'a gitti.
Bir alt ligdeki Bursaspor'a giden ve buradan da şampiyon olarak Süper Lig'e dönen Serdar Topraktepe'nin önünde yine bir kariyer sınavı vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbol kariyerini Serdar Topraktepe, Kocaelispor'un ardından gittiği Körfez FK'da noktaladı. Daha sonra atrenörlük dönemi başladı.
Dikilitaş'ta başlayan kariyerine kısa süreli bir Adanaspor deneyimini eklese de tüm antrenörlük geçmişi Beşiktaş'ta oldu.
U19 antrenörüyken geçici antrenörlük görevine layık görülen Serdar Topraktepe ne zaman ihtiyaç olsa Beşiktaş'ın başında teknik direktör olarak görev aldı. Beşiktaş müzesine bir de Türkiye Kupası ekledi.
Hem Kocaelispor'da hem Beşiktaş'ta vefasını esirgemeyen, iki kulübün de en cefalı dönemlerinde forma giyen, antrenörlük yapan Serdar Topraktepe için belki de böyle geceler bir "sefa" anı olarak tarihe geçiyor.
Beşiktaş'ta koltuk bir gün tamamen ona kalır mı bilinmez ama Serdar Topraktepe ne zaman "geçici" diye görev verilse en iyisini yapmaya devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın