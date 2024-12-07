Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Serdar Topraktepe Hayatı ile Beşiktaş'la Bütünleşti

Beşiktaş son dönemlerde sık sık hoca değiştirerek hem ağır tazminatlar altına giriyor hem de bir türlü istikrar sağlayamıyor. Bu her değişimde de kenarda Serdar Topraktepe'yi görüyoruz. Beşiktaş'ta akademide görev alırken birden kendini A takımda bulan Topraktepe bugüne kadar ne zaman ihtiyaç duyulsa hep elini değil tüm gövdesini Beşiktaş için taşın altına koyuyor. Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş ve Kocaeli arasında mekik dokuyan ve her iki kulüpte de vefa ve cefa ile anılan kariyerine kısaca bakalım.