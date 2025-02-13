Rachid Mekhloufi'nin Fransa Milli Takımından Cezayir'in Özgürlük Ordusuna Giden Yolu
Rachid Mekhloufi'nin Fransa Milli Takımından Cezayir'in Özgürlük Ordusuna Giden Yolu
Fransa milli takımları her zaman tartışılır. İçerideki ırkçılar Fransız olmamakla suçlar, dışarıdakiler forma giyen isimleri ülkelerine sırt dönmekle. Zidane, Kante, Benzema gibi sembol isimlerin çıktığı bu milli takım hep kimlik tartışmalarının ortasında kalıyor. Ancak bu bugünün problemi değil... 1958 yılında da işler farklı yürümüyordu ve aynı tartışmalar yapılıyordu. Özellikle Cezayir kan gölüne dönerken daha çok gündeme geliyordu. Futbolcular ise daha farklı tercihleriyle tarihe geçebiliyordu. Bu da öyle bir hikaye...
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Fransa çok kimlikli bir toplum olarak milli takımıyla da bunu her zaman gösteriyor. Ülkedeki ırkçıların tacizlerine maruz kalsalar da bu isimler alt kimliklerini bir kenara bırakıp Fransa bayrağı için mücadele ediyor.
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Ama bir isim var ki St. Ettiene'de forma giyerken, milli takımla İsveç'te oynanacak Dünya Kupası'na hazırlanırken "mavi" formayı reddetti. O isim Rachid Mekhloufi...
Fransa, Cezayir'de kanlı katliamlar yaparken 1958 yılında Fransa'dan Cezayir'e kaçtı Rachid Mekhloufi. Savaşamazdı ama vatanı Cezayir için çabalayabilirdi.
O artık "yeşil" formalı bir şekilde Cezayir Özgürlük Ordusu'nun bir ferdiydi. 10 arkadaşıyla birlikte Cezayir'in haklı davasını futbolla dünyaya anlatacaktı.
Kendilerine "Bağımsızlık On Biri" adını veren arkadaşlar 17 farklı takım ile dostluk maçı oynadılar, bu 17 takıma da Cezayir'in mücadelesinin haklılığını anlattılar.
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FIFA, Fransa lehine devreye girmiş Bağımsızlık On Biri ile maç yapan takımlara ağır yaptırımlar uygulanacağını söylemişti. Uluslarası kamuoyunun tepkisiyle karşılaşan bu kararı umursayan olmadı.
Cezayir, savaşta ve masada işleri tersine çevirip kazanmış ve bağımsızlığını1958-62 yılları arasındaki savaşta ilan etmişti. Mekhloufi'nin görevi de tamamlanmıştı.
Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun Bağımsızlık On Biri için isim değiştirme zamanıydı. Onlar artık Cezayir Milli Takımı olmuşlardı.
Sonrasında Fransa'ya dönmeye çekindi. İsviçre'de Servette'i şampiyon yaptı. İlerleyen yıllarda Fransa kapısı bir kez daha açıldı ayrıldığı St. Ettiene'e geri döndü.
St. Ettiene ile yine kupa kaldırma başarısı gösterdi ve futbolu Bastia'da bıraktı.
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Son yıllarında Cezayir'de futbol alanında yöneticilik de yaptı. Futbolu Bastia'da bıraktığında Fransa Milli Takımında 4, Bağımsızlık On Biri'nde 40 Cezayir Milli Takımında da 11 maçlık bir kariyerle hayata unutulmaz bir imza bırakmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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