Rachid Mekhloufi'nin Fransa Milli Takımından Cezayir'in Özgürlük Ordusuna Giden Yolu

Fransa milli takımları her zaman tartışılır. İçerideki ırkçılar Fransız olmamakla suçlar, dışarıdakiler forma giyen isimleri ülkelerine sırt dönmekle. Zidane, Kante, Benzema gibi sembol isimlerin çıktığı bu milli takım hep kimlik tartışmalarının ortasında kalıyor. Ancak bu bugünün problemi değil... 1958 yılında da işler farklı yürümüyordu ve aynı tartışmalar yapılıyordu. Özellikle Cezayir kan gölüne dönerken daha çok gündeme geliyordu. Futbolcular ise daha farklı tercihleriyle tarihe geçebiliyordu. Bu da öyle bir hikaye...