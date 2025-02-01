Jose Mourinho'nun Bir Hayranı Sınırları Zorlayacak İşlere İmza Atıyor
Jose Mourinho'nun Bir Hayranı Sınırları Zorlayacak İşlere İmza Atıyor
Taraftarlık her ne sebeple olursa olsun her zaman irrasyonel bir durum olarak açıklanır. Bir takımı sevmek içinde gerekçeler barındırsa da çoğu zaman duygusal bir bağdır. Bununla beraber bazı isimler yıldız futbolcuları sever. Gittikleri her takımda onları takip eder, ne yaptıklarından haberdar olur. Bazıları da artan taktiksel yoğunluk sonucunda teknik direktör takip eder. Teknik direktörlerin oynattığı futbol, takımlarına yaşattıkları dönüşüm yakın takipte olur. Peki o teknik direktörün taraftarı olmak? Bir İtalyan bunu ısrarlı bir şekilde yaşatıyor.
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İtalyan araftar Riccardo Sgrulloni ilginç bir taraftarlık deneyimi yaşıyor. Sgrulloni, deyim yerindeyse Jose Mourinho'yu tutuyor.
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İtalyan taraftar Jose Mourinho hangi takıma giderse o takımın taraftarı oluyor. O statlarda Mourinho'yu destekliyor.
Mourinho ile Roma, Manchester United, Real Madrid, Tottenham taraftarlıkları yaşayan Riccardo'nun yeni durağı ise İstanbul!
Riccardo, Instagram'da profil fotoğrafını çoktan Fenerbahçe formalı fotoğrafıyla değiştirdi ve İstanbul'a maç izlemeye geldi.
İstanbul'u da gezen Riccardo Sgrulloni, burada gördüğü ilgi ve misafirperverlikten de memnuniyet duyduğunu belirterek taraftarlık kariyerine yeni bir sayfa ekledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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