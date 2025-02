Jose Mourinho'nun Bir Hayranı Sınırları Zorlayacak İşlere İmza Atıyor

Taraftarlık her ne sebeple olursa olsun her zaman irrasyonel bir durum olarak açıklanır. Bir takımı sevmek içinde gerekçeler barındırsa da çoğu zaman duygusal bir bağdır. Bununla beraber bazı isimler yıldız futbolcuları sever. Gittikleri her takımda onları takip eder, ne yaptıklarından haberdar olur. Bazıları da artan taktiksel yoğunluk sonucunda teknik direktör takip eder. Teknik direktörlerin oynattığı futbol, takımlarına yaşattıkları dönüşüm yakın takipte olur. Peki o teknik direktörün taraftarı olmak? Bir İtalyan bunu ısrarlı bir şekilde yaşatıyor.