Korkuların Zihnini Esir Aldı mı?
Korkuların Zihnini Esir Aldı mı?
Hayatın karmaşık labirentinde, her birimiz zaman zaman korkularımızla yüzleşiriz. Kimimiz yükseklikten, kimimiz kapalı alanlardan, kimimiz ise belirsizlikten korkar. Ancak bazen bu korkular, hayatımızın her alanına sızarak, zihnimizi esir alır. İşte bu noktada, korkularımızla nasıl başa çıkacağımızı bilmek, hayatımızın kalitesini artırmak için kritik bir öneme sahip oluyor.
Korkuların Zihnini Esir Aldı mı?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Korkularınla başa çıkmakta zorlandığında nasıl hissedersin?
4. Korkuların yüzünden hayatında kaçırdığın fırsatlar oldu mu?
5. Korkuların günlük hayatını ne kadar etkiler?
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6. Bir zorlukla karşılaştığında genellikle nasıl hissedersin?
7. Korkularının, geçmişteki deneyimlerinle bağlantılı olduğunu düşünüyor musun?
8. Son olarak hayatında değişim yapmak istesen, korkuların buna engel olur mu?
Korkuların zihnini esir almış!
Korkuların zihnini esir almamış!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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