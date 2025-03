Korkuların Zihnini Esir Aldı mı?

Korkuların zihnini esir almış! Her düşüncenin, her anın içinde bir korku var. Geleceğe dair belirsizlikler, geçmişin hataları, bilinçaltının derinliklerinden yükselen endişeler... Hepsi bir araya gelip, zihninin her köşesine nüfuz ediyor. Artık her adımda bir tereddüt, her seçimde bir kaygı var. Korkular, seni sarmalayan, düşüncelerini yönlendiren ve sana kendini yalnız hissettiren bir hapis haline gelmiş. Zihninde kaybolan, özgürlüğünü ve huzurunu yavaşça çalan bir yabancı gibi. Kendine dair ne kadar umut varsa, korkuların onları gölgede bırakıyor. Ancak bilmelisin ki, bu korkular sadece zihninin yarattığı hayaletlerdir; onları aşmak, onlardan özgürleşmek için cesaretin ve kararlılığınla savaşman gerek.