Evet/Hayır Testine Göre İçin Yaşlı mı Genç mi?
Evet/Hayır Testine Göre İçin Yaşlı mı Genç mi?
Hepimiz zaman zaman kendimizi genç hissederiz. Ancak bazen de aynanın karşısına geçtiğimizde yaşlandığımızı düşünürüz. Peki, gerçekten ne kadar genç ya da yaşlı olduğunuzu biliyor musunuz?
Evet/Hayır Testine Göre İçin Yaşlı mı Genç mi?
Haydiiii!
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1. Hızlıca yeni şeyler öğrenmekte zorlanıyor musun?
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2. Gelecekle ilgili heyecanlı ve umutlu hissediyor musun?
3. Hayatındaki küçük anlardan keyif alıyor musun?
4. İnsanlarla kolayca bağ kurabiliyor ve yeni arkadaşlıklar kurabiliyor musun?
5. Değişimlere ve yeniliklere açık mısın?
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6. Zorluklarla karşılaştığında kolayca moral kaybetmez ve çözüm arar mısın?
7. Kurduğun hayalleri tek tek gerçekleştiriyor musun?
8. Genellikle evde mi vakit geçiriyorsun?
9. Uykusuz kalmak senin için zor mu?
10. Son olarak hayatından sıkılınca hemen değişiklik yapar mısın?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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