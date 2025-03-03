Senin için yaşlı denilebilir ama bence bu, sadece sayılara dayalı bir tanımlama. İçsel olarak, kendini yorgun ve bitkin hissediyorsun. Yaşın kaç olursa olsun, hayatın içinde karşılaştığın zorluklar, stresler ve belki de kırgınlıklar seni bir hayli yıpratmış. Zihinsel ve duygusal olarak bazen çok ağır yükler taşıyor gibi hissediyorsun. Kendini, bedenen veya ruhsal olarak bir noktada tükenmiş hissetmen, sadece fiziki yaşını değil, yaşadıklarının, aldığın darbelerin ve bunlara verdiğin tepkinin bir sonucu. Hedeflerin, hayallerin ya da beklentilerin de seni bu noktaya getirmiş olabilir. Yaşın, sadece bir rakam ve aslında sen, o rakamdan çok daha fazlasısın; ama içindeki yorgunluk ve kırgınlıklar seni bir şekilde yaşın çok daha ileriye gitmiş gibi hissettirebiliyor.