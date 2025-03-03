Kişiliğine Göre İçindeki Hayvanı Ortaya Çıkarıyoruz!
Kişiliğine Göre İçindeki Hayvanı Ortaya Çıkarıyoruz!
Her birimizin içinde, karakterimizi ve kişiliğimizi yansıtan bir hayvan ruhu saklıdır. Kimi zaman bu hayvan ruhu bir aslanın gücünü, kimi zaman bir kartalın özgürlüğünü, kimi zaman ise bir kaplumbağanın sabırlı doğasını temsil eder. Peki, senin içindeki hayvan ruhu hangi hayvanı temsil ediyor?
Kişiliğine Göre İçindeki Hayvanı Ortaya Çıkarıyoruz
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hangi ortamda kendini en rahat hissedersin?
4. En çok hangi tür aktiviteleri seviyorsun?
5. En çok hangi duyguyu yaşarsın?
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6. İnsanlarla nasıl iletişim kurarsın?
7. Hangi tür tatları seversin?
8. Hayatını, işini, ilişkini kısaca her şeyini özenle ve zaman ayırarak mı ilerletirsin?
9. Kendi hayatını bir kelimeyle tanımlasan, bu kelime ne olurdu?
10. Son olarak tek kalmaktan korkuyor musun?
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Siyah Kuğu
Jaguar
Kelebek
Panda
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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