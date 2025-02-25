Belki onun yokluğuyla kendini bir boşlukta hissediyor belki de yeni kendini buluyorsun. Hayatımıza birçok kişi girer ve çıkar. Kimi zaman bu çıkışlar acı olur ama daha sonrasında yaşadığımız tüm süreç bizi geliştirir ve büyütür. Ona gerçekten ihtiyacın var mı bunu da genellikle zaman gösterir.

Evet/Hayır Testine Göre Ona İhtiyacın Var mı?

Haydiiii!