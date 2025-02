Psikoloji Testi: Ruhun Karanlığın İçinde mi?

Senin ruhun karanlıkta, derin bir boşluğa hapsolmuş gibi. Işık ne kadar yaklaşmaya çalışsa da, içindeki o karanlık, adeta her şeyi yutuyor. Her bir düşüncen, her bir duygun, karanlık bir denizde kaybolmuş, hiçbir şeyin yolunu bulamayacak kadar kayıp. Gözlerinde, umutsuzca aradığın bir ışık yok; sadece bir nehrin diplerinde kaybolan yansıma gibi bulanık ve belirsiz. Zihnindeki karmaşa, her geçen an biraz daha derinleşiyor, her hatırladığın anı, seni daha da uzaklaştırıyor. Bir zamanlar parlak olan umutların, şimdi yavaşça solmuş, solgun bir hatıra gibi. Her adımda, seni sarhoş eden o karanlık düşünceler daha da büyüyor, seni içine çekiyor. Zihnin, bir zamanlar sevinçle dolup taşan bir yerken, şimdi yalnızca korku ve huzursuzlukla sarılmış. Her ne kadar dışarıdan her şeyin normal olduğunu hissettirmeye çalışsan da, içindeki boşluk seni her geçen gün biraz daha içeride hapsediyor. Karanlık, seninle birleşiyor, her geçen dakika daha da derinleşiyor. Ve sonunda, o karanlık ruhun içinde kayboluyorsun, her şeyin uçsuz bucaksız bir yalnızlıkla kuşatıldığı bir dünyada.