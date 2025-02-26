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Anket! Sizce Bu Ünlüler Lisede Popüler miydi?

Anket! Sizce Bu Ünlüler Lisede Popüler miydi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
26.02.2025 - 10:27

Bu anketimizde birbirinden ünlü isimleri sizlerin oyuna sunuyoruz. Kimi zaman onları televizyon ekranlarında gördüğümüz, kimi zaman da sinema perdesinde izlediğimiz bu ünlülerin lise yıllarında nasıl birer öğrenci olduklarını tahmin etmek oldukça zor olabilir. 

Anket Sizce Bu Ünlüler Lisede Popüler miydi?

Haydiiii!

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1. Serenay Sarıkaya

1. Serenay Sarıkaya

2. Hande Erçel

2. Hande Erçel

3. Mert Ramazan Demir

3. Mert Ramazan Demir

4. Afra Saraçoğlu

4. Afra Saraçoğlu

5. Kerem Bürsin

5. Kerem Bürsin
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6. Alperen Duymaz

6. Alperen Duymaz

7. Mine Tugay

7. Mine Tugay

8. Giray Altınok

8. Giray Altınok

9. Hadise

9. Hadise

10. İpek Filiz Yazıcı

10. İpek Filiz Yazıcı
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11. Buğra Gülsoy

11. Buğra Gülsoy

12. Aslı Enver

12. Aslı Enver

13. Mert Yazıcıoğlu

13. Mert Yazıcıoğlu

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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