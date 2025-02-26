Anket! Sizce Bu Ünlüler Lisede Popüler miydi?
Anket! Sizce Bu Ünlüler Lisede Popüler miydi?
Bu anketimizde birbirinden ünlü isimleri sizlerin oyuna sunuyoruz. Kimi zaman onları televizyon ekranlarında gördüğümüz, kimi zaman da sinema perdesinde izlediğimiz bu ünlülerin lise yıllarında nasıl birer öğrenci olduklarını tahmin etmek oldukça zor olabilir.
Anket Sizce Bu Ünlüler Lisede Popüler miydi?
Haydiiii!
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1. Serenay Sarıkaya
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2. Hande Erçel
3. Mert Ramazan Demir
4. Afra Saraçoğlu
5. Kerem Bürsin
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6. Alperen Duymaz
7. Mine Tugay
8. Giray Altınok
9. Hadise
10. İpek Filiz Yazıcı
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11. Buğra Gülsoy
12. Aslı Enver
13. Mert Yazıcıoğlu
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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