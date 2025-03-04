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Anket: Sence Bu Ünlüler Eski Sevgilisine Takıntılı mıdır?

Anket: Sence Bu Ünlüler Eski Sevgilisine Takıntılı mıdır?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
04.03.2025 - 09:16

Bu anketimizde, birbirinden ünlü isimlerin aşk hayatlarını mercek altına alıyor, eski sevgililerine hala takıntılı olup olmadıklarını sizlerin görüşlerine sunuyoruz. Kimi zaman ayrılık acısıyla baş başa kalan, kimi zaman eski aşklarının peşinden sürüklenen, kimi zaman da geçmişe takılıp kalan bu ünlülerin hikayelerini sizlerle paylaşıyoruz.

Anket: Sence Bu Ünlüler Eski Sevgilisine Takıntılı mıdır?

Haydiii!

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1. Serenay Sarıkaya

1. Serenay Sarıkaya

2. Merve Boluğur

2. Merve Boluğur

3. Mert Yazıcıoğlu

3. Mert Yazıcıoğlu

4. Hadise

4. Hadise

5. Mine Tugay

5. Mine Tugay
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6. Cem Yılmaz

6. Cem Yılmaz

7. Can Yaman

7. Can Yaman

8. Afra Saraçoğlu

8. Afra Saraçoğlu

9. Kubilay Aka

9. Kubilay Aka

10. Aras Bulut İynemli

10. Aras Bulut İynemli
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11. Tuba Büyüküstün

11. Tuba Büyüküstün

12. Hande Erçel

12. Hande Erçel

13. Kerem Bürsin

13. Kerem Bürsin

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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