Anket: Sence Bu Ünlüler Eski Sevgilisine Takıntılı mıdır?
Anket: Sence Bu Ünlüler Eski Sevgilisine Takıntılı mıdır?
Bu anketimizde, birbirinden ünlü isimlerin aşk hayatlarını mercek altına alıyor, eski sevgililerine hala takıntılı olup olmadıklarını sizlerin görüşlerine sunuyoruz. Kimi zaman ayrılık acısıyla baş başa kalan, kimi zaman eski aşklarının peşinden sürüklenen, kimi zaman da geçmişe takılıp kalan bu ünlülerin hikayelerini sizlerle paylaşıyoruz.
Anket: Sence Bu Ünlüler Eski Sevgilisine Takıntılı mıdır?
Haydiii!
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1. Serenay Sarıkaya
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2. Merve Boluğur
3. Mert Yazıcıoğlu
4. Hadise
5. Mine Tugay
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6. Cem Yılmaz
7. Can Yaman
8. Afra Saraçoğlu
9. Kubilay Aka
10. Aras Bulut İynemli
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11. Tuba Büyüküstün
12. Hande Erçel
13. Kerem Bürsin
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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