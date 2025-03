Geri Dönse Affeder misin?

Geri dönse affedersin, her şeyin farklı olacağını düşünüyorum. Belki o zaman aramızdaki yanlış anlaşılmalar ortadan kalkar, belki de kaybolan zamanı geri alabiliriz. Bunu derken sadece kelimelerle değil, içtenlikle, samimiyetle söylüyorum. O an, o hatayı yapmasaydım her şey daha güzel olabilirdi. Ama şimdi, zaman geçmiş olsa da, hala bir şansımız olsaydı her şeyin farklı olabileceğini düşünüyorum. Eğer bir fırsat olursa, sana nasıl daha iyi olabileceğimi ve hatalarımı telafi edebileceğimi gösterme şansı verirsen, her şey değişebilir. Affetmeni dilerim, çünkü içimdeki pişmanlık ve kırıklıkla yaşamak zor.