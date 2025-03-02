Geri Dönse Affeder misin?

Geri dönse affetmezsin, çünkü o zaman yaşadıkların hâlâ taze, hala acı veren hatalar var. Zaman geçse de o kırıklar içinde bir yerlerde kalır, unutmamak daha kolay olur. Affetmek bazen kolay değil, hele de güvenin bir kez sarsıldığında. Senin de bildiğin gibi, güven bir kez kaybolduğunda, onu yeniden inşa etmek neredeyse imkansız oluyor. Her ne kadar affetmek insanı rahatlatacak bir şey olsa da, bazı yaralar öyle derindir ki, zaman bile onları iyileştiremez. O yüzden, geri dönse bile, her şeyin aynı olmayacağını bilirsin. Çünkü affetmek, bir kez kalpte kırılmışsa, her zaman bir adım geri durmak anlamına gelir.