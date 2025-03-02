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Geri Dönse Affeder misin?

Geri Dönse Affeder misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
02.03.2025 - 15:01

Herkesin hayatında, geçmişte kalan ama aklın bir köşesinde hala yer edinen biri vardır. Belki bir aşk, belki de yalnızca bir arkadaş... Ancak bu kişi, hayatınızdan çıktığı anda, içinde bulunduğunuz o karmaşık duygu durumunu bir kenara bırakıp, hayatınıza devam etmek zorunda kaldınız. Peki ya bu kişi, bir gün ansızın karşınıza çıksa ve her şeyi telafi etmek için bir şans istese, ne yapardınız?

Geri Dönse Affeder misin?

Haydiiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Eski sevgilinle tekrar iletişime geçseydin, ilk tepkin ne olurdu?

4. Birini affettiğinde, gerçekten affeder misin yoksa sadece barışmak için mi?

5. Eski sevgilinin tekrar geri dönmesini istesen, hangi şartlarla?

5. Eski sevgilinin tekrar geri dönmesini istesen, hangi şartlarla?
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6. Bir sevgilin sana aynı hatayı tekrar yaparsa, ne yaparsın?

6. Bir sevgilin sana aynı hatayı tekrar yaparsa, ne yaparsın?

7. Her zaman onunla bir gelecek hayal ettin mi?

8. Senin için bir ilişki nasıl biter?

8. Senin için bir ilişki nasıl biter?

9. Birisi seni geçmişte çok kırmışsa, her şeyi unutabilir misin?

9. Birisi seni geçmişte çok kırmışsa, her şeyi unutabilir misin?

10. Son olarak hayatına istediğin gibi ve mutlu devam edebiliyor musun?

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Geri dönse affedersin!

Geri dönse affedersin, her şeyin farklı olacağını düşünüyorum. Belki o zaman aramızdaki yanlış anlaşılmalar ortadan kalkar, belki de kaybolan zamanı geri alabiliriz. Bunu derken sadece kelimelerle değil, içtenlikle, samimiyetle söylüyorum. O an, o hatayı yapmasaydım her şey daha güzel olabilirdi. Ama şimdi, zaman geçmiş olsa da, hala bir şansımız olsaydı her şeyin farklı olabileceğini düşünüyorum. Eğer bir fırsat olursa, sana nasıl daha iyi olabileceğimi ve hatalarımı telafi edebileceğimi gösterme şansı verirsen, her şey değişebilir. Affetmeni dilerim, çünkü içimdeki pişmanlık ve kırıklıkla yaşamak zor.

Geri dönse affetmezsin!

Geri dönse affetmezsin, çünkü o zaman yaşadıkların hâlâ taze, hala acı veren hatalar var. Zaman geçse de o kırıklar içinde bir yerlerde kalır, unutmamak daha kolay olur. Affetmek bazen kolay değil, hele de güvenin bir kez sarsıldığında. Senin de bildiğin gibi, güven bir kez kaybolduğunda, onu yeniden inşa etmek neredeyse imkansız oluyor. Her ne kadar affetmek insanı rahatlatacak bir şey olsa da, bazı yaralar öyle derindir ki, zaman bile onları iyileştiremez. O yüzden, geri dönse bile, her şeyin aynı olmayacağını bilirsin. Çünkü affetmek, bir kez kalpte kırılmışsa, her zaman bir adım geri durmak anlamına gelir.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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