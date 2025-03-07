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Yazar Pelin Batu'dan Dikkat Çeken Açıklama: "Kadınlar Kendilerini Geliştirmekte Erkeklerden Daha Cesur”

Yazar Pelin Batu'dan Dikkat Çeken Açıklama: "Kadınlar Kendilerini Geliştirmekte Erkeklerden Daha Cesur”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 13:59

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Türk yazar, oyuncu ve tarihçi Pelin Batu, son dönemde katıldığı programlarla dikkat çekiyor. Son olarak CNBC-e’de yayınlanan Art-e programına konuk olan Batu, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Melis Hazal Karagöz’ün sunduğu programda Pelin Batu, “Halk anlamaz, halk cahil” şeklindeki ön yargılara karşı çıkarak, “Böyle bir şey yok, güzel bir şey verince alıyorlar.” dedi. Ayrıca, kadınların kendilerini geliştirmek konusunda daha cesur olduklarını belirtti.

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Kadınların eğitim ve kültür alanındaki azmi hakkında da konuşan Batu, yaptıkları kitap atölyelerinde kadınların heyecanla kitapları okuduklarını ve bu süreçte erkeklerin yetersiz kaldığını söyledi.

Kadınların eğitim ve kültür alanındaki azmi hakkında da konuşan Batu, yaptıkları kitap atölyelerinde kadınların heyecanla kitapları okuduklarını ve bu süreçte erkeklerin yetersiz kaldığını söyledi.

“Sınıflarda 30 kadın varsa, 2 erkek oluyor. Kadınlar Türkiye’de ve dünyada hep ezilmiş olmanın acısını çıkarıyorlar, kendilerini geliştirmeye odaklanıyorlar” ifadelerini kullandı.

Pelin Batu’nun CNBC-e ekranlarında yaptığı bu açıklamalar kısa sürede gündem oldu.

Pelin Batu’nun CNBC-e ekranlarında yaptığı bu açıklamalar kısa sürede gündem oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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