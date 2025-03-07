Yazar Pelin Batu'dan Dikkat Çeken Açıklama: "Kadınlar Kendilerini Geliştirmekte Erkeklerden Daha Cesur”

Türk yazar, oyuncu ve tarihçi Pelin Batu, son dönemde katıldığı programlarla dikkat çekiyor. Son olarak CNBC-e’de yayınlanan Art-e programına konuk olan Batu, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Melis Hazal Karagöz’ün sunduğu programda Pelin Batu, “Halk anlamaz, halk cahil” şeklindeki ön yargılara karşı çıkarak, “Böyle bir şey yok, güzel bir şey verince alıyorlar.” dedi. Ayrıca, kadınların kendilerini geliştirmek konusunda daha cesur olduklarını belirtti.