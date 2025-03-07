Şarkıcı Tuana Yılmaz’dan Anne-Babalara Uyarı: “Çocuklarınız Arkadaşınız Değil”

Güzel şarkıcı Tuana Yılmaz, 'YETEMEDİM' ve 'bi kere öpse bükülür uzay' gibi hitleriyle adından sıkça söz ettirirken, son şarkısı 'aşk olsun' ile sosyal medyada büyük beğeni topladı. Hem sesiyle hem de güçlü enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, sosyal medyada da takipçileriyle aktif olarak iletişim kurmaya devam ediyor.
Ancak bu kez Tuana Yılmaz, müziğiyle değil, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. TikTok'ta ebeveynlerle ilgili yaptığı paylaşımı dikkat çekti.
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Özel hayatında oldukça mutlu görünen Tuana Yılmaz, oyuncu Burak Yörük ile uzun süredir aşk yaşıyor.
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Güzel sanatçı, son dönemlere TikTok hesabında yaptığı bir paylaşımda ise çocuklarıyla "arkadaş gibi" konuşan ebeveynleri sert bir dille eleştirdi.
Açık sözlülüğüyle konuşan Tuana Yılmaz’ın bu açıklamaları, sosyal medyada tartışma yaratsa da, birçok kişi tarafından "haklı bir isyan" olarak yorumlandı.
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