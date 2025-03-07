onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Şarkıcı Tuana Yılmaz’dan Anne-Babalara Uyarı: “Çocuklarınız Arkadaşınız Değil”

Şarkıcı Tuana Yılmaz’dan Anne-Babalara Uyarı: “Çocuklarınız Arkadaşınız Değil”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 11:51

İçerik Devam Ediyor

Güzel şarkıcı Tuana Yılmaz, 'YETEMEDİM' ve 'bi kere öpse bükülür uzay' gibi hitleriyle adından sıkça söz ettirirken, son şarkısı 'aşk olsun' ile sosyal medyada büyük beğeni topladı. Hem sesiyle hem de güçlü enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, sosyal medyada da takipçileriyle aktif olarak iletişim kurmaya devam ediyor.  

Ancak bu kez Tuana Yılmaz, müziğiyle değil, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. TikTok'ta ebeveynlerle ilgili yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özel hayatında oldukça mutlu görünen Tuana Yılmaz, oyuncu Burak Yörük ile uzun süredir aşk yaşıyor.

Özel hayatında oldukça mutlu görünen Tuana Yılmaz, oyuncu Burak Yörük ile uzun süredir aşk yaşıyor.

Sık sık birlikte fotoğraf ve video paylaşarak romantik anlarını takipçileriyle buluşturan yetenekli çift, yakın zamanda yüzük taktıklarını ve evleneceklerini de müjdelemişlerdi.

Güzel sanatçı, son dönemlere TikTok hesabında yaptığı bir paylaşımda ise çocuklarıyla "arkadaş gibi" konuşan ebeveynleri sert bir dille eleştirdi.

Güzel sanatçı, son dönemlere TikTok hesabında yaptığı bir paylaşımda ise çocuklarıyla "arkadaş gibi" konuşan ebeveynleri sert bir dille eleştirdi.

Küçük yaşta çocuklarıyla dert ortağı olan anne babalara seslenen sanatçı, 'Çocuklar sizin arkadaşınız değil. Sizin yaşadığınız travmalarınızı, dertlerinizi ona anlatmanız, onun berrak ve yeteneklerini keşfedeceği zihnine sadece travma aktarmaya sebep oluyor.' sözleriyle dikkat çekti.

Açık sözlülüğüyle konuşan Tuana Yılmaz’ın bu açıklamaları, sosyal medyada tartışma yaratsa da, birçok kişi tarafından "haklı bir isyan" olarak yorumlandı.

Açık sözlülüğüyle konuşan Tuana Yılmaz’ın bu açıklamaları, sosyal medyada tartışma yaratsa da, birçok kişi tarafından "haklı bir isyan" olarak yorumlandı.

Sizce de Yılmaz’ın sözleri yerinde mi? Çocuklarıyla fazla iç içe olan ebeveynler gerçekten hata mı yapıyor?

Video için👇📹

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın