Şarkıcı Tuana Yılmaz’dan Anne-Babalara Uyarı: “Çocuklarınız Arkadaşınız Değil”

Güzel şarkıcı Tuana Yılmaz, 'YETEMEDİM' ve 'bi kere öpse bükülür uzay' gibi hitleriyle adından sıkça söz ettirirken, son şarkısı 'aşk olsun' ile sosyal medyada büyük beğeni topladı. Hem sesiyle hem de güçlü enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, sosyal medyada da takipçileriyle aktif olarak iletişim kurmaya devam ediyor.

Ancak bu kez Tuana Yılmaz, müziğiyle değil, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. TikTok'ta ebeveynlerle ilgili yaptığı paylaşımı dikkat çekti.