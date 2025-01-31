2007 Yılında Mehmet Okur'un All-Star Gecesinden Amerika'da Neler Yaşanmıştı?

Alperen Şengün, All-Star takımına seçilerek ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Alperen Şengün bu alanda bu sevinci yaşayan ikinci Türk oldu. İlk isim ise kariyeri başarılarla dolu Mehmet Okur'du. Mehmet Okur'un şampiyonluk yüzüğünün yanı sıra kariyerinde bu gece de unutulmaz arasında yerini aldı. O gece olanları hep birlikte hatırlayalım.