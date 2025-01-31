2007 Yılında Mehmet Okur'un All-Star Gecesinden Amerika'da Neler Yaşanmıştı?
2007 Yılında Mehmet Okur'un All-Star Gecesinden Amerika'da Neler Yaşanmıştı?
Alperen Şengün, All-Star takımına seçilerek ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Alperen Şengün bu alanda bu sevinci yaşayan ikinci Türk oldu. İlk isim ise kariyeri başarılarla dolu Mehmet Okur'du. Mehmet Okur'un şampiyonluk yüzüğünün yanı sıra kariyerinde bu gece de unutulmaz arasında yerini aldı. O gece olanları hep birlikte hatırlayalım.
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Kariyerine Oyak Renault'da başlayan Mehmet Okur, daha sonra TOFAŞ ve Efes Pilsen formaları giydi. Türkiye'deki kariyeri ve milli takım performansı onu NBA yıldızı yapacak kapıyı açtı.
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Detroit Pistons ve Utah performansları ile NBA'de iz bırakan Mehmet Okur'un 2004'te NBA şampiyonluğu 2007'de de unutulmaz bir All-Star deneyimi vardı.
NBA'deki 3 aylık lokavt sürecinde Türk Telekom forması da giyen milli oyuncu tekrar NBA'de boy göstererek profesyonel basketbolculuk kariyerine New Jersey Nets'te nokta koydu.
Şampiyonluk kadar onun hayali olan ve kariyerinde unutamayacağı gece ise şüphesiz All-Star gecesiydi. O gece olanları ve duygularını tekrar hatırlıyoruz.
Okur, çok heyecanlı olduğunu şov maçı olduğu için takım oyunu olmaması sebebiyle zorlandığını söylüyor. Okur, "Doğrusu gerçekten çok heyecanlandım. İlk yarı topla buluşamadım. Bir şov maçı olduğu için topu alan potaya gitti." diyor.
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Heyecanını diğer dünya yıldızlarının desteğiyle aştığını söyleyen Mehmet Okur, "Tim Duncan, Utah’ta ne yapıyorsam, nasıl oynuyorsam öyle oynamamı söyledi. İkinci yarı şut atabilmem için önümü açtılar. 2 defada da potayı bulup sayı ürettim." açıklaması yapmıştı.
Salonda Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu olduğunu söyleyen "Memo", heyecanını yendikten sonra çok eğlendiğini söylüyor ve Türk basketbolunda artık çıtanın "buralar" olması gerektiğini söylüyor. Yıl 2007...
Gazeteler ise bu işi ciddiye alan Okur'u unutmamıştı. Okur’un NBA’in yıldızı Shaquille O’Neal’a kafa tuttuğunu belirten gazete, maçın son dakikalarındaki bir pozisyonu da hatırlatarak "Mehmet Okur, Tiananmen Meydanı’nda tankın önünde durur gibiydi" yorumları gazetelerde yer aldı.
Tabi bu heyecanın yanı sıra "Memo" için farklı bir heyecan daha vardı. Eşi Yeliz Okur, salonda 8 aylık hamile olarak onun videosunu çekiyordu. İlk çocuğu Melisa annesinin karnında bu tarihi anlara şahitlik edebilmişti.
Mehmet Okur’un anne babası Niğmet ve Abdullah Okur, karşılaşmayı Balıkesir’in Erdek İlçesi Ocaklar Beldesi’nde yakınlarıyla izlemişti. Maçın ardından beldede uzun dakikalar havai fişek gösterileri yapılmıştı.
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2007'de Okur'un "Çıta buralar olmalı" dedikten sonra ilk All-Star yıldızımızı çıkardık ve aradan 18 yıl geçti. Alperen Şengün, Mehmet Okur'un ardından aynı ayak izlerini takip ederek efsane olma yolunda ilerliyor.
Yıllar sonra gelen bu tarihi başarıyı Mehmet Okur da es geçmedi ve sosyal medyadan ilk tebriği edenler arasına adını yazdırdı. Mehmet Okur, "Seninle gurur duyuyorum. Hak ettin." paylaşımı yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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