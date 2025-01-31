Fenerbahçe'nin Play Off'a Kalışının Ardından İtalyanlar Maçı Mourinho Üzerinden Okudu

Fenerbahçe dün gece 2-2 berabere kalarak tur atladı. Ancak asıl tur haberİ Braga-Lazio maçından geldi. Braga'nın 1-0 öndeyken attığı gol sayılmadı. 2-0 olsa Fenerbahçe 25. olarak kupaya veda ediyordu. İtalyanlar da Mourinho üzerinden yorumladığı maçta bu konuya yer verdi.