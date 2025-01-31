Fenerbahçe'nin Play Off'a Kalışının Ardından İtalyanlar Maçı Mourinho Üzerinden Okudu
Fenerbahçe'nin Play Off'a Kalışının Ardından İtalyanlar Maçı Mourinho Üzerinden Okudu
Fenerbahçe dün gece 2-2 berabere kalarak tur atladı. Ancak asıl tur haberİ Braga-Lazio maçından geldi. Braga'nın 1-0 öndeyken attığı gol sayılmadı. 2-0 olsa Fenerbahçe 25. olarak kupaya veda ediyordu. İtalyanlar da Mourinho üzerinden yorumladığı maçta bu konuya yer verdi.
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Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe Play Off'a kalmayı başardı. Ancak asıl haber Braga-Lazio maçında sayılmayan golle turun gelmesi oldu.
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İtalyan basını da Fenerbahçe'nin Play Off'a kalışını bu maçın üzerinden yorumladı ve Mourinho'ya yer verdi yorumlarda.
Corriera Dello Sport, "kıl payı" yorumu yaparak "Elemeleri son sırada tamamlayan ve Braga ile averaj farkı bulunan Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kıl payı gruptan çıkmayı başardı. Son dakikalarda Lazio karşısında atılan golün iptali, Türk temsilcisine tur için yeterli avantajı sağladı." yazdı.
BT'deki yorum ise Fenerbahçe'nin Play Off potasından çıkışa yakın olduğuydu. Gazete "Fenerbahçe de çıkış eşiğinde olmasına rağmen play-off'a kalmayı başardı." dedi.
La Gazzetta Dello Sport da Mourinho'yu ateşle oynamakla suçladı. Gazetede "Mourinho ateşle oynadı ama ama şanslı ve play-offlara katılmaya hak kazandı." yorumuna yer verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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