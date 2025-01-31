UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rakipleri Kimler Oldu?
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rakipleri Kimler Oldu?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 13 Şubat'ta, rövanş mücadeleleri 20 Şubat'ta oynanacak.
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UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan müsabakalar sonucu Beşiktaş elenmiş, Fenerbahçe ve Galatasaray play-off'a adını yazdırmıştı.
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunun kura çekiminin gerçekleşmesiyle temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe-Anderlecht ile, Galatasaray-AZ Alkmaar ile eşleşirken turda diğer eşleşmeler şu şekilde oldu:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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