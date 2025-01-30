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Avrupa Ligi'nde Lig Etabı Bitti: Beşiktaş Elendi, Fenerbahçe ve Galatasaray Play-Off'a Kaldı

Avrupa Ligi'nde Lig Etabı Bitti: Beşiktaş Elendi, Fenerbahçe ve Galatasaray Play-Off'a Kaldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
31.01.2025 - 00:56

Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanan lig formatında sona gelindi. Turnuvaya veda eden takımlar belli oldu. Temsilcilerimizden Beşiktaş, dev organizasyondan elenirken Fenerbahçe ve Galatasaray adını play-off'a yazdırdı.

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Midtjylland 2-2 Fenerbahçe

Midtjylland 2-2 Fenerbahçe

Jose Mourinho yönetimindeki temsilcimiz, Danimarka'dan bir puanla döndü. Sarı-lacivertliler, Midtjylland'la 2-2 berabere kaldı. Son sıradan play-off biletini kaptı. Karşılaşmada goller, forvetlerden geldi. Diao'nun 27'deki golüne En-Nesyri 40'ta cevap verirken Dzeko 47'de kaydettiği golle takımını öne geçirdi. Ev sahibi, 86'da Byskov'la skora denge getirdi.

Ajax 2 - 1 Galatasaray

Ajax 2 - 1 Galatasaray

Yoluna tüm kulvarlarda kayıpsız devam eden Galatasaray, Hollanda'da bu başarısını noktaladı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Ajax'a 2-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'nde direkt olarak son 16'da yer alma şansını kaçırdı. Okan Buruk ve öğrencileri, play-off'a kaldı. Temsilcimizin golünü kaydeden isim 90+4'te Osimhen oldu.

Twente 1 - 0 Beşiktaş

Twente 1 - 0 Beşiktaş

Geçtiğimiz hafta Athletic'i evinde 4-1 yenerek kritik bir galibiyete imza atan Beşiktaş, çıkışını Hollanda'da sürdüremedi. Twente'ye konuk olan siyah-beyazlı ekibimiz, rakibine boyun eğdi. Mücadele, 1-0 ev sahibi lehine noktalanırken Beşiktaş'ın da Avrupa macerası sona erdi.

Fenerbahçe'nin yolu 👇

Fenerbahçe'nin yolu 👇

  • Play-off: Bodo/Glimt veya Anderlecht.

  • Son 16 turu: Olympiakos veya Rangers.

Galatasaray'ın yolu 👇

Galatasaray'ın yolu 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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