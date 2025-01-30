Avrupa Ligi'nde Lig Etabı Bitti: Beşiktaş Elendi, Fenerbahçe ve Galatasaray Play-Off'a Kaldı
Avrupa Ligi'nde Lig Etabı Bitti: Beşiktaş Elendi, Fenerbahçe ve Galatasaray Play-Off'a Kaldı
Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanan lig formatında sona gelindi. Turnuvaya veda eden takımlar belli oldu. Temsilcilerimizden Beşiktaş, dev organizasyondan elenirken Fenerbahçe ve Galatasaray adını play-off'a yazdırdı.
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Midtjylland 2-2 Fenerbahçe
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Ajax 2 - 1 Galatasaray
Twente 1 - 0 Beşiktaş
Fenerbahçe'nin yolu 👇
Galatasaray'ın yolu 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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