Avrupa Ligi'nde Lig Etabı Bitti: Beşiktaş Elendi, Fenerbahçe ve Galatasaray Play-Off'a Kaldı

Yoluna tüm kulvarlarda kayıpsız devam eden Galatasaray, Hollanda'da bu başarısını noktaladı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Ajax'a 2-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'nde direkt olarak son 16'da yer alma şansını kaçırdı. Okan Buruk ve öğrencileri, play-off'a kaldı. Temsilcimizin golünü kaydeden isim 90+4'te Osimhen oldu.