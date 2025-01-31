NBA’de 18 Yıl Sonra Bir İlk: Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a Seçildi
NBA’de 18 Yıl Sonra Bir İlk: Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a Seçildi
2007 yılında Mehmet Okur’un NBA All Star kadrosuna seçilmesinin ardından ilk kez bir Türk basketbolcu NBA All Star’a dahil oldu. NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star yedeklerine seçildi.
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Bu sezon 19.1 sayı, 10.4 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları ile bu sezon NBA'in en iyilerinden olan Alperen Şengün, All-Star'da.
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Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra All-Star'da mücadele edecek ilk Türk basketbolcu oldu.
22 yaşındaki basketbolcu, başantrenörlerin seçimleri sonrası 2025 NBA All-Star yedeklerinde kendine yer buldu.
Mehmet Okur’dan sonra (2007) ilk kez bir Türk oyuncu, 18 yıl sonra All-Star maçında forma giyecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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