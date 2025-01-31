Gençlerbirliği Altyapısı Avrupa'nın Zirvesine Bir İsim Daha Gönderiyor: Baran Yıldız Premier Lig'e
Gençlerbirliği Altyapısı Avrupa'nın Zirvesine Bir İsim Daha Gönderiyor: Baran Yıldız Premier Lig'e
Gençlerbirliği ülkenin en köklü kulüplerinden biri olarak altyapısına önem vermeye devam ediyor. Son yıllarda başkan değişimlerine kurban giden altyapı her türlü badireye karşın üretimini sürdürüyor. Mert Çetin'i direkt Roma'ya, Arda Güler'i Fenerbahçe ve Real Madrid'e gönderen İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki 'futbolcu fabrikası' yeni bir isimle karşımızda. Gençlerbirliği altyapısından Süper Lig takımlarının dikkatini çeken genç futbolcu, Premier Lig'e imza atıyor. İşte detaylar...
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Gençlerbirliği altyapısı İlhan Cavcav'ın eseri olarak Türk futboluna birçok ismi kazandırmayı başardı. Avrupa'da Süper Lig'de ve alt liglerde Gençlerbirliği'nden isimler görmek mümkün.
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Yakın zamanda Arda Güler'le adını duyuran altyapı Arda'yı Fenerbahçe altyapısına göndermiş ardından Real Madrid'e gidişiyle gururlanmıştı.
Gençlerbirliği altyapısı bir süredir sessizliğini koruyor ancak bugün flaş bir transfer hamlesiyle karşımıza çıktı.
Gençlerbirliği altyapısında forma giyen Baran Yıldız için Newcastle United sessiz sedasız bir şekilde transferi tamamladı ve futbolcuyu imza aşamasına getirdi.
Gençlerbirliği'nin profesyonel sözleşme imzalamadığı Baran için Newcastle, 2.5 milyon Lira artı sonraki satıştan %15 pay verecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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