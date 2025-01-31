Gençlerbirliği Altyapısı Avrupa'nın Zirvesine Bir İsim Daha Gönderiyor: Baran Yıldız Premier Lig'e

Gençlerbirliği ülkenin en köklü kulüplerinden biri olarak altyapısına önem vermeye devam ediyor. Son yıllarda başkan değişimlerine kurban giden altyapı her türlü badireye karşın üretimini sürdürüyor. Mert Çetin'i direkt Roma'ya, Arda Güler'i Fenerbahçe ve Real Madrid'e gönderen İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki 'futbolcu fabrikası' yeni bir isimle karşımızda. Gençlerbirliği altyapısından Süper Lig takımlarının dikkatini çeken genç futbolcu, Premier Lig'e imza atıyor. İşte detaylar...