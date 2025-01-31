Alperen Şengün, All-Star'a Seçildi, Rıdvan Dilmen'in "Devlet Nişanı" İddiası Hatırlandı
Alperen Şengün, All-Star'a Seçildi, Rıdvan Dilmen'in "Devlet Nişanı" İddiası Hatırlandı
Alperen Şengün'ün NBA'deki başarısı hepimizi gururladırmaya devam ediyor. Bu sabah aldığımız All-Star haberi de harika sezonun ödülü oldu. Alperen'in her yaptığının kariyer adımı olduğu bir gerçek. En genç pivot, takımının en genç pivotu, NBA'in en genç pivotu derken bir sürü unvan topladı. Bu unvanlardan biri Rıdvan Dilmen'in de dikkatini çekmişti. Dilmen'e göre bu çok büyük bir başarıydı, partneri Murat Kosova ise basketbolu daha iyi bilen biri olarak 'O kadar da değil' diyordu. O tartışmayı gülerek bir kez daha hatırladık.
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Her şey 12 Ocak 2023'te Sacramento Kings karşısında Alperen'in 10 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla NBA'de "triple double" yapan en genç pivot olmasıyla başlamıştı.
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Rıdvan Dilmen bu başarıyla gururlanan biri olarak futbol yorumları arasında Murat Kosova'ya bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu anlatmaya başlamasıyla konunun içinden çıkılmaz bir hale geleceğini kimse tahmin etmiyordu.
Dilmen'e göre bu Türk spor tarihinin ilk üçüne girerdi ama sonra hızını alamadı ve "hatta en büyük olayıdır" dedi. Murat Kosova ise daha temkinliydi.
Murat Kosva, "Türk basketbolunda belki ilk 10'a girer" diye başladığı konuşmasında Dilmen el yükseltince o da yükseltti "İlk 10'a bile giremez" dedi.
Rıdvan Dilmen kendinden emindi. Türk spor tarihinin en önemli olayı gördüğü "triple double" performansı için Alperen'e devlet nişanı verilmesi gerektiğini söyledi.
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Rıdvan Dilmen ile Murat Kosova'nın anlaşamadıkları o tartışmayı bir kez daha hatırlıyoruz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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