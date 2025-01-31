Alperen Şengün, All-Star'a Seçildi, Rıdvan Dilmen'in "Devlet Nişanı" İddiası Hatırlandı

Alperen Şengün'ün NBA'deki başarısı hepimizi gururladırmaya devam ediyor. Bu sabah aldığımız All-Star haberi de harika sezonun ödülü oldu. Alperen'in her yaptığının kariyer adımı olduğu bir gerçek. En genç pivot, takımının en genç pivotu, NBA'in en genç pivotu derken bir sürü unvan topladı. Bu unvanlardan biri Rıdvan Dilmen'in de dikkatini çekmişti. Dilmen'e göre bu çok büyük bir başarıydı, partneri Murat Kosova ise basketbolu daha iyi bilen biri olarak 'O kadar da değil' diyordu. O tartışmayı gülerek bir kez daha hatırladık.