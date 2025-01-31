NBA All-Star'a Seçilerek Bizi Gururlandıran Alperen Şengün'den İlk Açıklama Geldi

2007 yılında Mehmet Okur'un All-Star'a seçilmesiyle büyük bir gurur yaşamıştık. Bizi sabahlara dek uykusuz bırakan gecelerin ardından yeniden aynı heyecanı yaşıyoruz. 18 yıl sonra Alperen Şengün, All-Star'a seçilmeyi başardı. Bu sezon performansıyla Houston maçlarını bize takip ettiren Alperen ilk açıklamayı yaptı. Alperen, 'Bir rüya gerçek oldu' diyerek sözlerine başladı.