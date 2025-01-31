NBA All-Star'a Seçilerek Bizi Gururlandıran Alperen Şengün'den İlk Açıklama Geldi
NBA All-Star'a Seçilerek Bizi Gururlandıran Alperen Şengün'den İlk Açıklama Geldi
2007 yılında Mehmet Okur'un All-Star'a seçilmesiyle büyük bir gurur yaşamıştık. Bizi sabahlara dek uykusuz bırakan gecelerin ardından yeniden aynı heyecanı yaşıyoruz. 18 yıl sonra Alperen Şengün, All-Star'a seçilmeyi başardı. Bu sezon performansıyla Houston maçlarını bize takip ettiren Alperen ilk açıklamayı yaptı. Alperen, 'Bir rüya gerçek oldu' diyerek sözlerine başladı.
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Mehmet Okur'un ardından 18 yıl sonra bir kez daha bir yıldızımızı All-Star gecesinde izleyeceğiz.
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Alperen Şengün bu sezonki performansıyla adından söz ettirmeyi başardı ve hak ettiği gibi All-Star'a da seçildi.
Alperen büyük bir mutluluk yaşadıktan sonra ilk duygularını saatler sonra sosyal medya hesabından paylaştı. "Bir rüya gerçek oldu" diyen Alperen'in gurur dolu açıklaması büyük beğeni topladı.
Alperen, mesajında "Takımıma, ülkeme, Houston şehrine ve tüm taraftarlara bana inandıkları için teşekkür ederim. " dedi.
Türkçe ve İngilizce olarak duygularını paylaşan milli yıldız, "Bu sadece başlangıç; All-Star sahnesinde Türkiye'yi temsil etmek için sahneye çıkıyoruz!" diyerek hepimizi gururlandırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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