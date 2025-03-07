Ramazan’da Birikim Nasıl Yapılır? Ramazan’da Birikim Yapmanın Yolları

Oruçluyken gün boyu beslenme olmadığı için, sebze ve meyveleri tane ile almak çok daha mantıklı bir seçenek. Böylece taze taze tüketebilir, fazla alıp bozulmalarına engel olabilirsin. Ayrıca, ne kadar alacağını önceden bilerek israfı da önlemiş olursun. Hem sağlıklı besinler tüketir hem de uzun süre taze kalmasını sağlarsın.