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Ramazan’da Birikim Nasıl Yapılır? Ramazan’da Birikim Yapmanın Yolları

etiket Ramazan’da Birikim Nasıl Yapılır? Ramazan’da Birikim Yapmanın Yolları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 14:01

Ramazan ayındayız ve malum, iftar sofraları kadar hesap kitap işleri de önemli! Hem ruhumuzu hem de cüzdanımızı arındırmanın tam zamanı. “Nasıl birikim yaparım?” diye düşünüyorsan, işte bu mübarek ayda hem bereketli hem de hesaplı olmanın yolları! 👇

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1. Alışveriş listesi olmadan asla!

Aç karnına markete gitmek gerçekten tam bir felaket. İftar için sabırsızlanan karnınla alışveriş yaparken, sepete her gördüğün malzemeyi doldurman çok kolay. Ama kasaya geldiğinde pişman olabilirsin. O yüzden haftalık alışveriş listeni önceden oluştur ve buna sadık kal.

2. Bayramlık alışverişi son dakikaya bırakma!

Bayram yaklaştıkça kıyafet fiyatları uçuşa geçer, sonra bir bakmışsın 'Şu tişört kaç paraydı ya?' diye iç çekiyorsun. 😅 Eğer yeni bir şeyler almayı düşünüyorsan, indirim zamanlarını takip edip önceden almak en iyisi! Hem daha uyguna kaparsın hem de bayram arifesinde AVM’de ter dökmezsin.

3. Raf ömrü uzun ürünleri seçin.

Ramazan boyunca sürekli markete gitmek yerine, raf ömrü uzun bakliyat, makarna, un, konserve, kuru gıdalar ve dondurulmuş ürünleri önceden alarak hem bütçeni hem zamanını koruyabilirsin. Bu tarz ürünler bozulmadığı için israf da engellenmiş olur. Ayrıca Ramazan bitince de kullanılabilecek gıdalar almak, ay sonunda elinde fazla kalan yiyecekleri çöpe atmaktan kurtarır!

4. Bayram tatili planını önceden yap.

Bayramda seyahat etmeyi planlıyorsan, biletlerini ve konaklamanı mümkün olduğunca erken al. Son dakikada bilet fiyatları uçuşa geçebilir ve tatil masrafın ikiye katlanabilir. Eğer memlekete gideceksen, otobüs veya uçak yerine uygun fiyatlı tren seferlerini de değerlendirebilirsin.

5. Marketlerin indirim ve kampanyalarını takip etmek seni zengin etmez ama tasarruf ettirir!

Marketlerin Ramazan kampanyalarını takip etmekte utanılacak bir şey yok! Hem aynı ürünleri daha uyguna almak varken neden fazla ödeyesin ki? Ama dikkat, sırf indirimde diye ihtiyacın olmayan şeyleri de alma!

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6. İsrafı önlemek için artan yemekleri değerlendiren tarifler bulabilirsin.

Ramazan sofralarında çeşit bol olunca haliyle yemek de artıyor. Artan pilavdan çorba ya da bayat ekmekten köfte yapabilirsin. Hem israfı önler hem de ekstra yemek masrafından kurtulursun. YouTube’da ya da sosyal medyada bir sürü “artık yemek tarifleri” var, birkaçını denemeye ne dersin?

7. Ramazan paketlerini topluca almak hem daha ekonomik hem de zahmetsiz olabilir.

7. Ramazan paketlerini topluca almak hem daha ekonomik hem de zahmetsiz olabilir.

Marketlerde toplu Ramazan paketleri hem uygun fiyatlı oluyor hem de ihtiyaçlarını tek seferde almış oluyorsun. Ayrıca, ekstra ürün alıp cüzdanı zorlamaktan kurtulursun. Ancak dikkatli olun; sadece gerçekten kullanacağın ürünleri içeren paketleri seçmeye çalış!

8. Kıtır ekmekler yapmak, artan ekmekleri değerlendirmenin harika bir yolu olabilir!

8. Kıtır ekmekler yapmak, artan ekmekleri değerlendirmenin harika bir yolu olabilir!

İftar ve sahurda artan ekmek ve pideleri atmak yerine, küçük küçük küpler halinde doğrayıp fırınlayarak kıtır ekmekler yapabilirsin. Bu kıtır ekmekleri çorba servisinde ya da farklı yemek tariflerinde kullanarak israfı önleyebilir ve bütçeni koruyabilirsin.

9. Bankaların ve kartların sunduğu olanaklardan yararlanabilirsin.

Bütçemizi rahatlatmak ve harcamalarımızı kontrol altında tutmak için bankaların ve kartların sunduğu kampanyaları incelemek oldukça faydalı olabilir. Çoğu banka, Ramazan'a özel taksit imkânları, indirimler ve bonuslar sunuyor. Eğer kartınızın sunduğu fırsatları takip ederseniz, yemek alışverişlerinden, giyim alışverişlerine kadar birçok harcamada ciddi tasarruf yapabilirsin.

10. Taneyle alışveriş yapmak, hem taze hem de israfı önleyen akıllıca bir tercih olur!

Oruçluyken gün boyu beslenme olmadığı için, sebze ve meyveleri tane ile almak çok daha mantıklı bir seçenek. Böylece taze taze tüketebilir, fazla alıp bozulmalarına engel olabilirsin. Ayrıca, ne kadar alacağını önceden bilerek israfı da önlemiş olursun. Hem sağlıklı besinler tüketir hem de uzun süre taze kalmasını sağlarsın.

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Ecem Bekar
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