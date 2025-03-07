Ramazan’da Birikim Nasıl Yapılır? Ramazan’da Birikim Yapmanın Yolları
Ramazan’da Birikim Nasıl Yapılır? Ramazan’da Birikim Yapmanın Yolları
Ramazan ayındayız ve malum, iftar sofraları kadar hesap kitap işleri de önemli! Hem ruhumuzu hem de cüzdanımızı arındırmanın tam zamanı. “Nasıl birikim yaparım?” diye düşünüyorsan, işte bu mübarek ayda hem bereketli hem de hesaplı olmanın yolları! 👇
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1. Alışveriş listesi olmadan asla!
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2. Bayramlık alışverişi son dakikaya bırakma!
3. Raf ömrü uzun ürünleri seçin.
4. Bayram tatili planını önceden yap.
5. Marketlerin indirim ve kampanyalarını takip etmek seni zengin etmez ama tasarruf ettirir!
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6. İsrafı önlemek için artan yemekleri değerlendiren tarifler bulabilirsin.
7. Ramazan paketlerini topluca almak hem daha ekonomik hem de zahmetsiz olabilir.
8. Kıtır ekmekler yapmak, artan ekmekleri değerlendirmenin harika bir yolu olabilir!
9. Bankaların ve kartların sunduğu olanaklardan yararlanabilirsin.
10. Taneyle alışveriş yapmak, hem taze hem de israfı önleyen akıllıca bir tercih olur!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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