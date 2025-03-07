Yapay Zekaya Sorduk: Yurt Dışında Bir Şirkete Uzaktan Çalışıp Türkiye’de Yaşamak Mümkün mü?
Yapay Zekaya Sorduk: Yurt Dışında Bir Şirkete Uzaktan Çalışıp Türkiye’de Yaşamak Mümkün mü?
Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte çalışma biçimleri de büyük bir değişim yaşadı. Artık dünyanın dört bir yanındaki şirketler, yetenekli çalışanları bulmak için sınırları kaldırıyor! Peki, bir yandan Türkiye’de yaşarken, diğer yandan yurt dışındaki bir şirkete uzaktan çalışmak gerçekten mümkün mü? Yapay zekaya sorduk ve işte aldığımız cevaplar! 👇
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Yurt dışındaki şirketler türkiye’den çalışanları kabul ediyor mu?
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Vergi ve hukuki durum nasıl işliyor?
Maaş ve ödeme yöntemleri nelerdir?
Çalışma saatleri konusunda dikkat etmelisiniz!
Resmi çalışma izni gerekli mi?
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Daha yüksek maaş mümkün mü?
Sosyal ve yan haklar meselesi.
Networking yapmak önemli!
Peki, gerçekten mümkün mü?
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