Yapay Zekaya Sorduk: Yurt Dışında Bir Şirkete Uzaktan Çalışıp Türkiye’de Yaşamak Mümkün mü?

Yurt dışındaki bir şirkete çalışırken, kazancınızın nasıl vergilendirileceği önemli bir konu. Türkiye’de ikamet eden biri olarak gelir vergisi ödemeniz gerekebilir. Ayrıca, çalıştığınız ülkenin de sizden vergi talep edip etmeyeceğini araştırmalısınız. En doğru bilgiyi almak için bir mali müşavire danışmak iyi bir fikir olabilir.