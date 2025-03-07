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Yapay Zekaya Sorduk: Yurt Dışında Bir Şirkete Uzaktan Çalışıp Türkiye’de Yaşamak Mümkün mü?

etiket Yapay Zekaya Sorduk: Yurt Dışında Bir Şirkete Uzaktan Çalışıp Türkiye’de Yaşamak Mümkün mü?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 14:01

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte çalışma biçimleri de büyük bir değişim yaşadı. Artık dünyanın dört bir yanındaki şirketler, yetenekli çalışanları bulmak için sınırları kaldırıyor! Peki, bir yandan Türkiye’de yaşarken, diğer yandan yurt dışındaki bir şirkete uzaktan çalışmak gerçekten mümkün mü? Yapay zekaya sorduk ve işte aldığımız cevaplar! 👇

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Yurt dışındaki şirketler türkiye’den çalışanları kabul ediyor mu?

Son yıllarda birçok global şirket, uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor. Özellikle yazılım, dijital pazarlama, grafik tasarım ve veri analizi gibi alanlarda yetenek açığı olan firmalar, dünyanın her yerinden çalışanları işe alabiliyor. Ancak, çalışacağınız şirketin ülke bazlı istihdam politikalarına dikkat etmelisiniz.

Vergi ve hukuki durum nasıl işliyor?

Yurt dışındaki bir şirkete çalışırken, kazancınızın nasıl vergilendirileceği önemli bir konu. Türkiye’de ikamet eden biri olarak gelir vergisi ödemeniz gerekebilir. Ayrıca, çalıştığınız ülkenin de sizden vergi talep edip etmeyeceğini araştırmalısınız. En doğru bilgiyi almak için bir mali müşavire danışmak iyi bir fikir olabilir.

Maaş ve ödeme yöntemleri nelerdir?

Yurt dışındaki bir şirketten maaş alırken ödeme yöntemlerini önceden belirlemek önemli. Genellikle Wise, Payoneer veya direkt banka transferi gibi yöntemler kullanılıyor. Ancak, döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle maaşınızı nasıl koruyacağınıza dair bir strateji geliştirmeniz gerekebilir.

Çalışma saatleri konusunda dikkat etmelisiniz!

Farklı bir zaman dilimindeki şirkete çalışıyorsanız, saat farkı büyük bir sorun olabilir. Örneğin, Amerika merkezli bir şirkette çalışıyorsanız, gece saatlerinde çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Avrupa’daki şirketlerde bu fark daha azdır, ancak yine de çalışma saatlerinizi net bir şekilde belirlemeniz gerekir.

Resmi çalışma izni gerekli mi?

Birçok kişi uzaktan çalışmanın vize veya çalışma izni gerektirmediğini düşünüyor, ancak bazı ülkeler uzaktan çalışanlara özel vergilendirme veya oturma izni gibi düzenlemeler getirebiliyor. Bu yüzden çalışmayı düşündüğünüz şirketin bağlı olduğu ülkenin yasal prosedürlerini araştırmalısınız.

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Daha yüksek maaş mümkün mü?

Türkiye’de yaşayıp yurt dışı maaşı almak, döviz kuru avantajı nedeniyle büyük bir kazanç sağlayabilir. Ancak, şirketlerin genellikle çalışanın bulunduğu ülkeye göre maaş belirlediğini unutmamak gerek. Bazı firmalar, Türkiye’de yaşayan biri için daha düşük ücretler sunabiliyor. Maaş pazarlığı yaparken bu konuyu göz önünde bulundurmalısınız.

Sosyal ve yan haklar meselesi.

Yurt dışındaki şirketler genellikle sağlık sigortası, tatil günleri ve diğer sosyal haklar konusunda farklı politikalar uygular. Türkiye’de yaşarken bu haklardan nasıl faydalanacağınızı önceden öğrenmelisiniz. Örneğin, şirketiniz sağlık sigortası sunmuyorsa, Türkiye’de özel bir sağlık sigortası yaptırmanız gerekebilir.

Networking yapmak önemli!

Uzaktan çalışmanın en büyük dezavantajlarından biri, ofis ortamında doğal olarak gelişen iletişim fırsatlarının olmamasıdır. Yurt dışındaki bir şirkete çalışıyorsanız, kendinizi gösterebilmek ve yeni iş fırsatları yaratabilmek için LinkedIn gibi platformları aktif kullanmalı, global topluluklara katılmalısınız.

Peki, gerçekten mümkün mü?

Evet! Yurt dışındaki bir şirkete uzaktan çalışıp Türkiye’de yaşamak mümkün, ancak bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Vergi, zaman farkı ve sosyal haklar gibi konulara dikkat ederek, kendinize en uygun iş modelini oluşturabilirsiniz. Eğer uygun bir alanınız ve güçlü bir yeteneğiniz varsa, global iş dünyasında yerinizi almak sandığınızdan daha kolay olabilir!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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