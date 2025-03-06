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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’dan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a: “Onun Seviyesine İnemem”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’dan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a: “Onun Seviyesine İnemem”

Jose Mourinho Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2025 - 15:07

İngiliz basınından Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam açıklamalarında Galatasaray'ı hedef alırken, Okan Buruk hakkında da “Onun seviyesine inemem” dedi. 

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Glasgow Rangers karşılaşması öncesi Sky Sports'ta, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İşte Mourinho’nun açıklamalarından satır başları:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Glasgow Rangers karşılaşması öncesi Sky Sports'ta, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İşte Mourinho’nun açıklamalarından satır başları:

'Bana saldırırken akıllıca davranmadılar çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Afrika, Afrikalı insanlar, Afrikalı oyuncular ve Afrika'daki hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu yüzden bu olay bana karşı olmak yerine bence bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu. 

Herkes benim bir insan olarak kim olduğumu biliyor. Kötü özelliklerimi de biliyorlar ama ırkçılık, benim kötü özelliklerimden biri değil. Tam tersi. En önemlisi, ben kim olduğumu biliyorum ve bana yöneltilen ırkçılık suçlaması kötü bir seçimdi.'

“Dört maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz!”

“Dört maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz!”

(Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk hakkında) 'Onun seviyesine inemem. Bazen kendime, 'Bunu neden yaptın Jose, neden bu seviyeye düştün?' diye soruyorum.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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