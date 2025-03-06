Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’dan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a: “Onun Seviyesine İnemem”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’dan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a: “Onun Seviyesine İnemem”
İngiliz basınından Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam açıklamalarında Galatasaray'ı hedef alırken, Okan Buruk hakkında da “Onun seviyesine inemem” dedi.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Glasgow Rangers karşılaşması öncesi Sky Sports'ta, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İşte Mourinho’nun açıklamalarından satır başları:
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“Dört maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz!”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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