Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’dan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a: “Onun Seviyesine İnemem”

'Bana saldırırken akıllıca davranmadılar çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Afrika, Afrikalı insanlar, Afrikalı oyuncular ve Afrika'daki hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu yüzden bu olay bana karşı olmak yerine bence bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu.

Herkes benim bir insan olarak kim olduğumu biliyor. Kötü özelliklerimi de biliyorlar ama ırkçılık, benim kötü özelliklerimden biri değil. Tam tersi. En önemlisi, ben kim olduğumu biliyorum ve bana yöneltilen ırkçılık suçlaması kötü bir seçimdi.'