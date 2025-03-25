Yeni Başkan Kim Olacak? Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Sinem Dedetaş ve Hasan Akgün’ün İsimleri Ön Planda

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, kanunun ilgili maddesinin doğru olduğunu ancak yanlış yorumlandığını söylüyor.

“Seçimlerden sonra yani belediye meclisi oluşturulduğunda, meclis, başkan nezaretinde toplanıp, birinci ve ikinci meclis başkanvekillerini seçer. Bu vekillerin işi belediye meclisine, altını çizelim sadece belediye meclisine, başkanvekilliği etmektir. İlgili kanunun 17. maddesi işte buna atıftır. İlçe Belediye Başkanları İBB Meclisi’nin doğal üyeleridir. Diğer meclis üyeleri ise seçilmiş üyelerdir. Bir başka deyişle konuya bahis 17. madde, başkan yokken, meclisi doğal üye olan ilçe başkanları değil, ‘seçilmiş’ meclis üyelerin yönetmesi için kurgulanmıştır. Meclis başkanvekilliği ile belediye başkanvekilliği iki ayrı şeydir. Başkanın olmaması durumunda, diyelim ki tatile çıktı, başkan vekil olarak yerine istediği bir üyeyi bırakmakta özgürdür. Bunu da aynı kanunun 40. maddesi düzenlemektedir. Dolayısıyla adı geçen/geçmeyen CHP’li bir ilçe belediye başkanının, İBB’ye başkanvekili olarak seçilmesi önünde bir engel yoktur. Kaldı ki bunun örnekleri de var. 2017’de Melih Gökçek’ten boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kadir Topbaş’ın istifasıyla boşalan İBB Başkanlığı görevine de Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal -seçimin üçüncü turunda 179 oyla- seçilmiştir.”