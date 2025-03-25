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Yeni Başkan Kim Olacak? Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Sinem Dedetaş ve Hasan Akgün’ün İsimleri Ön Planda

Yeni Başkan Kim Olacak? Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Sinem Dedetaş ve Hasan Akgün’ün İsimleri Ön Planda

Ekrem İmamoğlu İBB
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2025 - 11:32 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 11:37

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi, yarın bir araya gelerek yeni başkanı belirleyecek. Ekrem İmamoğlu’nun yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna kimin geleceği merakla beklenirken kulislerde konuşulanlara göre iki kuvvetli aday var: 

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Terör soruşturmasında İmamoğlu'nun serbest kalması nedeniyle İBB’ye kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı.

Terör soruşturmasında İmamoğlu'nun serbest kalması nedeniyle İBB’ye kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı.

İstanbul Valiliği, İBB Meclisi'nin Belediye Başkan Vekilini seçmek için yarın saat 13:00 toplayacağını açıkladı. 

İstanbul Valiliği’nin açıklamasından sonra CHP kulislerinde İmamoğlu’nun koltuğuna oturacak muhtemel isimler dillendirilmeye başlandı.

Hürriyet’ten Fulya Soybaş’ın haberine göre; CHP kulislerinde diğerlerine göre daha çok ön plana çıkan iki isim var.

Hürriyet’ten Fulya Soybaş’ın haberine göre; CHP kulislerinde diğerlerine göre daha çok ön plana çıkan iki isim var.

Birincisi; 7 kez üst üste seçim kazanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün. İddialara göre Belediye Meclisi’ndeki en tecrübeli isimlerden olan Hasan Akgün’ün başkanvekilliğini Ekrem İmamoğlu da onayladı.

Diğer isim ise; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş. Yıllar sonra, Üsküdar’ı CHP’ye kazandıran bir isim olması, Şehir Hatları’ndaki başarıları ve İmamoğlu ile yakın çalışma geçmişi ile öne çıkıyor. Eğer seçilirse İBB, tarihinde ilk kez bir kadın başkan tarafından yönetilecek.

Seçim nasıl yapılacak?

Seçim nasıl yapılacak?

Belediye Kanunu’nun 45. maddesine göre, oylama Belediye Meclis üyeleri arasında gizli yapılacak. İlk iki oylamada üçte iki çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada ise salt çoğunluk yeterli olacak. Ki seçimin 3. turda bitmesi olası. Bitmedi, salt çoğunluk sağlanamadı diyelim! O zaman da en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Oyların eşitliği durumunda ise kura çekilecek.

İlçe Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir mi?

İlçe Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir mi?

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, kanunun ilgili maddesinin doğru olduğunu ancak yanlış yorumlandığını söylüyor. 

“Seçimlerden sonra yani belediye meclisi oluşturulduğunda, meclis, başkan nezaretinde toplanıp, birinci ve ikinci meclis başkanvekillerini seçer. Bu vekillerin işi belediye meclisine, altını çizelim sadece belediye meclisine, başkanvekilliği etmektir. İlgili kanunun 17. maddesi işte buna atıftır. İlçe Belediye Başkanları İBB Meclisi’nin doğal üyeleridir. Diğer meclis üyeleri ise seçilmiş üyelerdir. Bir başka deyişle konuya bahis 17. madde, başkan yokken, meclisi doğal üye olan ilçe başkanları değil, ‘seçilmiş’ meclis üyelerin yönetmesi için kurgulanmıştır. Meclis başkanvekilliği ile belediye başkanvekilliği iki ayrı şeydir. Başkanın olmaması durumunda, diyelim ki tatile çıktı, başkan vekil olarak yerine istediği bir üyeyi bırakmakta özgürdür. Bunu da aynı kanunun 40. maddesi düzenlemektedir. Dolayısıyla adı geçen/geçmeyen CHP’li bir ilçe belediye başkanının, İBB’ye başkanvekili olarak seçilmesi önünde bir engel yoktur. Kaldı ki bunun örnekleri de var. 2017’de Melih Gökçek’ten boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kadir Topbaş’ın istifasıyla boşalan İBB Başkanlığı görevine de Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal -seçimin üçüncü turunda 179 oyla- seçilmiştir.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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