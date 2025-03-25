Yeni Başkan Kim Olacak? Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Sinem Dedetaş ve Hasan Akgün’ün İsimleri Ön Planda
Yeni Başkan Kim Olacak? Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Sinem Dedetaş ve Hasan Akgün’ün İsimleri Ön Planda
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi, yarın bir araya gelerek yeni başkanı belirleyecek. Ekrem İmamoğlu’nun yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna kimin geleceği merakla beklenirken kulislerde konuşulanlara göre iki kuvvetli aday var:
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş.
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Terör soruşturmasında İmamoğlu'nun serbest kalması nedeniyle İBB’ye kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı.
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Hürriyet’ten Fulya Soybaş’ın haberine göre; CHP kulislerinde diğerlerine göre daha çok ön plana çıkan iki isim var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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