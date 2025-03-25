Boykot Çağrıları Sonrası TP Petrol Dağıtım AŞ: "'Türkpetrol' Firmasıyla Hiçbir İlişkimiz Bulunmuyor''
Boykot Çağrıları Sonrası TP Petrol Dağıtım AŞ: "'Türkpetrol' Firmasıyla Hiçbir İlişkimiz Bulunmuyor''
TP Petrol Dağıtım AŞ, boykot edilen “Türkpetrol” firmasıyla hiçbir ilişkisinin olmadığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak, bizimle hiçbir bağlantısı bulunmayan adı benzer olan ve boykot çağrısına dahil edilen “Türkpetrol” firmasıyla hiçbir ilişkimiz bulunmamaktadır” denildi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısı yaptı. CHP, boykot için 'boykotyap.com' adlı bir internet sitesini kurdu.
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"TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak, bizimle hiçbir bağlantısı bulunmayan adı benzer olan ve boykot çağrısına dahil edilen "Türkpetrol" firmasıyla hiçbir ilişkimiz bulunmamaktadır'' denilerek başlanan açıklamanın devamında:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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