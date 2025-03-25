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Boykot Çağrıları Sonrası TP Petrol Dağıtım AŞ: "'Türkpetrol' Firmasıyla Hiçbir İlişkimiz Bulunmuyor''

Boykot Çağrıları Sonrası TP Petrol Dağıtım AŞ: "'Türkpetrol' Firmasıyla Hiçbir İlişkimiz Bulunmuyor''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.03.2025 - 15:01

TP Petrol Dağıtım AŞ, boykot edilen “Türkpetrol” firmasıyla hiçbir ilişkisinin olmadığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak, bizimle hiçbir bağlantısı bulunmayan adı benzer olan ve boykot çağrısına dahil edilen “Türkpetrol” firmasıyla hiçbir ilişkimiz bulunmamaktadır” denildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısı yaptı. CHP, boykot için 'boykotyap.com' adlı bir internet sitesini kurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısı yaptı. CHP, boykot için 'boykotyap.com' adlı bir internet sitesini kurdu.

“Türkpetrol” boykot çağrısına dahil edilmesiyle bir karışıklığa neden oldu. İsim benzerliği nedeniyle TP Petrol Dağıtım AŞ, bir açıklama yaptı.

"TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak, bizimle hiçbir bağlantısı bulunmayan adı benzer olan ve boykot çağrısına dahil edilen "Türkpetrol" firmasıyla hiçbir ilişkimiz bulunmamaktadır'' denilerek başlanan açıklamanın devamında:

"TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak, bizimle hiçbir bağlantısı bulunmayan adı benzer olan ve boykot çağrısına dahil edilen "Türkpetrol" firmasıyla hiçbir ilişkimiz bulunmamaktadır'' denilerek başlanan açıklamanın devamında:

İlgili marka faaliyet de göstermemektedir. Şirketimiz 2016 yılında gerçekleştirilen özelleştirme kapsamında Zülfikarlar Holding bünyesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin önde gelen ve köklü enerji kuruluşlarından biri olarak, yalnızca kendi kurumsal kimliği ve faaliyet alanlarıyla tanınmaktadır. TP Petrol Dağıtım A.Ş., her zaman olduğu gibi faaliyetlerini yasal çerçeveler içinde, şeffaf ve etik kurallar doğrultusunda sürdürmektedir. 

Bu açıklama, şirketimizin adıyla yapılan herhangi bir yanlış ilişkilendirilmenin önüne geçilmesi amacıyla yapılmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve olası karışıklıkların önlenmesi için, konuya ilişkin doğru bilgilere sahip olunması önemlidir. ' denildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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