onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İmamoğlu Protestolarında Gözaltına Alınan 206 Kişi Hakkında Karar: Tutuklama Talep Edildi

İmamoğlu Protestolarında Gözaltına Alınan 206 Kişi Hakkında Karar: Tutuklama Talep Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.03.2025 - 15:40

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Saraçhane'deki protestolarda gözaltına alınan 206 kişi hakkında karar verildi. Gözaltına alınanlar 206 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İstanbul Saraçhane'de eylemler başladı. Akın akın yurttaşın Saraçhane'ye gitmesiyle eylemler büyüdü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İstanbul Saraçhane'de eylemler başladı. Akın akın yurttaşın Saraçhane'ye gitmesiyle eylemler büyüdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve yönelik soruşturmalar sonrasında İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de kendisine destek gösterileri sürüyor.

Eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 206'sının tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.

Eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 206'sının tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
13
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın