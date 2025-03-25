İmamoğlu Protestolarında Gözaltına Alınan 206 Kişi Hakkında Karar: Tutuklama Talep Edildi
İmamoğlu Protestolarında Gözaltına Alınan 206 Kişi Hakkında Karar: Tutuklama Talep Edildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Saraçhane'deki protestolarda gözaltına alınan 206 kişi hakkında karar verildi. Gözaltına alınanlar 206 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İstanbul Saraçhane'de eylemler başladı. Akın akın yurttaşın Saraçhane'ye gitmesiyle eylemler büyüdü.
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Eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 206'sının tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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