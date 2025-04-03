Aybüke Pusat'a Destek Verdiği İçin Dizisi Kaldırılan Senarist Ali Aydın Birol Güven'den Ödülünü Geri İstedi
Aybüke Pusat'a Destek Verdiği İçin Dizisi Kaldırılan Senarist Ali Aydın Birol Güven'den Ödülünü Geri İstedi
Aybüke Pusat'ın boykot çağrısına destek vermesinin ardından yaşanan süreç gündemde yerini koruyor. Pusat'a destek veren Rumi dizisinin senaristi Ali Aydın'ın dizisi de Tabii platformundan kaldırıldı. Ali Aydın bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'e seslenerek ödülünün geri verilmesini istedi.
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan'daki boykot çağrılarına sosyal medya hesabından detsek vermişti.
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Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkartılmasına Tabii platformunda yayınlanan Rumi dizisinin senaristi Ali Aydın tepki gösterdi.
Ali Aydın, dizisinin kaldırılmasının ardından TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı'ya tepki göstermişti.
Ali Aydın, Venedik Film Festivali'nde kazandığı ödülün Birol Güven tarafından kendine iade edilmesini istedi. O paylaşım şöyle 👇
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