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Aybüke Pusat'a Destek Verdiği İçin Dizisi Kaldırılan Senarist Ali Aydın Birol Güven'den Ödülünü Geri İstedi

Aybüke Pusat'a Destek Verdiği İçin Dizisi Kaldırılan Senarist Ali Aydın Birol Güven'den Ödülünü Geri İstedi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
03.04.2025 - 15:42

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısına destek vermesinin ardından yaşanan süreç gündemde yerini koruyor. Pusat'a destek veren Rumi dizisinin senaristi Ali Aydın'ın dizisi de Tabii platformundan kaldırıldı. Ali Aydın bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'e seslenerek ödülünün geri verilmesini istedi.

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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan'daki boykot çağrılarına sosyal medya hesabından detsek vermişti.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan'daki boykot çağrılarına sosyal medya hesabından detsek vermişti.

Pusat'ın paylaşımının ardından gazeteci Cem Küçük, oyuncunun TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkması gerektiğini söyleyen bir paylaşımda bulundu. Küçük'ün tepkisinin ardından Aybüke Pusat dizinin kadrosundan çıkartıldı.

Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkartılmasına Tabii platformunda yayınlanan Rumi dizisinin senaristi Ali Aydın tepki gösterdi.

Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkartılmasına Tabii platformunda yayınlanan Rumi dizisinin senaristi Ali Aydın tepki gösterdi.

Bu tepkinin ardından Tabii'nin kütüphanesinden Rumi dizisi de kaldırıldı.

Ali Aydın, dizisinin kaldırılmasının ardından TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı'ya tepki göstermişti.

Ali Aydın, dizisinin kaldırılmasının ardından TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı'ya tepki göstermişti.

Aydın bugün Instagram hesabından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'e de bir çağrıda bulundu.

Ali Aydın, Venedik Film Festivali'nde kazandığı ödülün Birol Güven tarafından kendine iade edilmesini istedi. O paylaşım şöyle 👇

Ali Aydın, Venedik Film Festivali'nde kazandığı ödülün Birol Güven tarafından kendine iade edilmesini istedi. O paylaşım şöyle 👇

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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