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Yaşam
Yabancı Dildeki Özel İsimler Türkçede Nasıl Yazılır?

Yabancı Dildeki Özel İsimler Türkçede Nasıl Yazılır?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.04.2025 - 11:45

Yabancı dildeki özel isimlerin Türkçede nasıl yazılacağı konusu, bazılarımız tarafından hala tam olarak bilinmiyor. 'Okunduğu gibi mi, yoksa olduğu gibi mi yazılır?' sorusu da sık sık soruluyor. Türkçeye geçmiş olan bazı yabancı isimler, okunuşlarına göre yazılırken, bazıları ise orijinal yazımıyla kullanılıyor. Peki TDK bu konuda ne diyor? Yabancı dildeki özel isimler Türkçede nasıl yazılır?

Detaylıca bakalım...

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Türkçe'de İngilizce kelimelerin okunuşu kadar yazımı da aslında yıllardır süregelen bir tartışma konusu.

Türkçe'de İngilizce kelimelerin okunuşu kadar yazımı da aslında yıllardır süregelen bir tartışma konusu.

Bir kısım İngilizce kelimelerin direkt olarak yazıldığını ve sadece okunuşlarının değiştiğini düşünürken, bir kısım da okunduğu gibi yazıldığını savunuyor.

İsterseniz, bu konuya bir açıklık getirelim...

Türk Dil Kurumu (TDK)'na göre, Türkçeye yerleşmiş yabancı özel isimler, okunuşlarına göre yazılır.

Türk Dil Kurumu (TDK)'na göre, Türkçeye yerleşmiş yabancı özel isimler, okunuşlarına göre yazılır.

Özellikle uzun süredir dilimizde kullanılan ve halk arasında yaygınlaşmış isimler için geçerlidir.

  • London → Londra

  • Moscow → Moskova

  • Napoleon → Napolyon

  • Geneva → Cenevre

  • Munich → Münih

  • Vienna → Viyana

  • Zurich → Zürih

  • Brussels → Brüksel

  • Athens → Atina

  • Rome → Roma

  • Paris → Paris (Bu örnekte yazım değişmese de okunuş Türkçeye uyarlanıyor) 

  • Washington → Vaşington (Şehir adı olarak “Vaşington”, ancak gazete/okul/kurum adı orijinal hâliyle “Washington” yazılır.)

TDK, bu tür isimlerin Türkçede nasıl telaffuz ediliyorsa o şekilde yazılmasını önerir.

TDK, bu tür isimlerin Türkçede nasıl telaffuz ediliyorsa o şekilde yazılmasını önerir.

Ancak, bazı yabancı özel isimler henüz Türkçeye tam olarak yerleşmemiş olabilir. Bu durumda, orijinal yazımları korunur.

Yabancı özel isimlere ek getirilirken, ekler okunuşa göre yazılır. Örneğin:

  • Cannes → Cannes'a

  • Los Angeles → Los Angeles'a

  • United → United'a

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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