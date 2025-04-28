Yabancı Dildeki Özel İsimler Türkçede Nasıl Yazılır?

Yabancı dildeki özel isimlerin Türkçede nasıl yazılacağı konusu, bazılarımız tarafından hala tam olarak bilinmiyor. 'Okunduğu gibi mi, yoksa olduğu gibi mi yazılır?' sorusu da sık sık soruluyor. Türkçeye geçmiş olan bazı yabancı isimler, okunuşlarına göre yazılırken, bazıları ise orijinal yazımıyla kullanılıyor. Peki TDK bu konuda ne diyor? Yabancı dildeki özel isimler Türkçede nasıl yazılır?

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