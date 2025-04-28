Sosyal Çevremizde Işıl Işıl Parlıyoruz: Bu Haftanın En Şanslı 4 Burcu Hangisi?
Bu hafta yıldızlar bazı burçlara özel bir şans parıltısı gönderiyor! Bazı burçlar, iş ve aşk hayatında, kişisel gelişim ve finansal fırsatlarda büyük adımlar atabileceği bir dönemde. Kimler bu şanstan faydalanacak? Hangi burçlar bu hafta ışıldayacak?
İşte bu haftanın en şanslı 4 burcu!
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Koç Burcu
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Aslan Burcu
Terazi Burcu
Yay Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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