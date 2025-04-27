onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Ebru Uzun Oruç Kimdir? 'Sokak Kedisi' Mahlaslı Ebru Uzun Oruç Hakkında Neden Suç Duyurusunda Bulunulacak?

Ebru Uzun Oruç Kimdir? 'Sokak Kedisi' Mahlaslı Ebru Uzun Oruç Hakkında Neden Suç Duyurusunda Bulunulacak?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.04.2025 - 00:34

Sokak röportajlarıyla tanınan Ebru Uzun Oruç, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Şahin, Oruç’un son röportajında bir vatandaşa yönelik ağır hakaret ve saygısızlık içeren ifadeler kullandığını belirterek, suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. 'Sokak Kedisi' adlı YouTube kanalının yöneticisi olan Oruç, Google'da aratılmaya başlandı. Peki 'Sokak Kedisi' mahlaslı Ebru Uzun Oruç kimdir, neden gündemde?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ebru Uzun Oruç Kimdir?

Ebru Uzun Oruç Kimdir?

​Ebru Uzun Oruç, 'Sokak Kedisi' adlı YouTube kanalının kurucusu ve sunucusudur. Rize'de yaşayan bir gazeteci olan Oruç, aynı zamanda Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şubesi Başkan Yardımcısıdır.

Ebru Oruç Kaç Yaşında?

1984 doğumlu olan Ebru Oruç, şu an itibarıyla 41 yaşında.

Ebru Oruç Nereli?

Ebru Oruç, Rize doğumludur.

Ebru Uzun Oruç Kariyer Başlangıcı

Ebru Uzun Oruç Kariyer Başlangıcı

İlk olarak yerel basında gazeteciliğe adım attı. Daha sonra eşi Barış Oruç ile birlikte 'Sokak Kedisi' YouTube kanalını kurarak sokak röportajları yapmaya başladı. Ayrıca Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şubesi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Ebru Uzun Oruç Özel Hayatı

Ebru Uzun Oruç Özel Hayatı

Ebru Uzun Oruç, Barış Oruç ile evlidir. Spor geçmişi de vardır; 13 yıl boyunca tekvando yapmıştır.

Ebru Uzun Oruç Hakkında Neden Suç Duyurusunda Bulunulacak?

Ebru Uzun Oruç Hakkında Neden Suç Duyurusunda Bulunulacak?

X hesabı üzerinden bir açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sokak Kedisi adlı YouTube kanalının yöneticisi Ebru Uzun Oruç’un son röportajında, bir vatandaşa yönelik ağır hakaret ve saygısızlık içeren ifadeler kullanıldığınıbelirtti. Şahin, bu röportajın basın meslek ilkeleri ve ifade özgürlüğü çerçevesiyle uyumsuz olduğunu vurgulayarak, hukuki ve ahlaki sınırları aşan bir hak ihlali teşkil ettiğini ifade etti. Şahin, bu gerekçeyle Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın