Ebru Uzun Oruç Kimdir? 'Sokak Kedisi' Mahlaslı Ebru Uzun Oruç Hakkında Neden Suç Duyurusunda Bulunulacak?

X hesabı üzerinden bir açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sokak Kedisi adlı YouTube kanalının yöneticisi Ebru Uzun Oruç’un son röportajında, bir vatandaşa yönelik ağır hakaret ve saygısızlık içeren ifadeler kullanıldığınıbelirtti. Şahin, bu röportajın basın meslek ilkeleri ve ifade özgürlüğü çerçevesiyle uyumsuz olduğunu vurgulayarak, hukuki ve ahlaki sınırları aşan bir hak ihlali teşkil ettiğini ifade etti. Şahin, bu gerekçeyle Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.