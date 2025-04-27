Ebru Uzun Oruç Kimdir? 'Sokak Kedisi' Mahlaslı Ebru Uzun Oruç Hakkında Neden Suç Duyurusunda Bulunulacak?
Sokak röportajlarıyla tanınan Ebru Uzun Oruç, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Şahin, Oruç’un son röportajında bir vatandaşa yönelik ağır hakaret ve saygısızlık içeren ifadeler kullandığını belirterek, suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. 'Sokak Kedisi' adlı YouTube kanalının yöneticisi olan Oruç, Google'da aratılmaya başlandı. Peki 'Sokak Kedisi' mahlaslı Ebru Uzun Oruç kimdir, neden gündemde?
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Ebru Uzun Oruç Kimdir?
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Ebru Uzun Oruç Hakkında Neden Suç Duyurusunda Bulunulacak?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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