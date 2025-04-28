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Dünyaca Ünlü Şef Gordon Ramsay, Kendi Restoranlarında Yemek Yememesinin Sebebini Açıkladı

Dünyaca Ünlü Şef Gordon Ramsay, Kendi Restoranlarında Yemek Yememesinin Sebebini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.04.2025 - 14:47

Gordon Ramsay, sadece mutfağıyla değil, aynı zamanda restoran işletmeciliğiyle de tanınan bir isim. Ancak şeflik kariyerinde büyük bir başarıya imza atmış olmasına rağmen, kendisi asla yemek yemek için kendi restoranlarına gitmediğini itiraf etti. Peki neden?

Cevabı içeriğin devamında...

Kaynak: https://www.ladbible.com/lifestyle/fo...

Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay, sahip olduğu restoranların birinde bile yemek yemenin kendisi için zor olduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay, sahip olduğu restoranların birinde bile yemek yemenin kendisi için zor olduğunu açıkladı.

58 yaşındaki şef, yıllardır süren iş hayatı ve dünya çapındaki restoranlarıyla tanınırken, aslında yemek yemek konusunda pek de geleneksel bir yaklaşım benimsemiyor.

Ramsay, restoranlarının sunduğu "olağanüstü mutfak ve unutulmaz hizmet" vaatlerine rağmen, kendisinin bu mekanlarda yemek yemeye hiç hevesli olmadığını itiraf etti.

Hatta son 25 yılda yalnızca iki kez kendi restoranlarından birine gitmiş.

Ramsay, bu durumu 'garip' olarak nitelendirse de, restoranlarının lüks seviyesinin kendisi için 'çok şık' olduğunu söyledi. Kendisi bir şef olarak misafirlerine yüksek kaliteli bir deneyim sunmayı tercih ederken, bu tür bir gösterişin onu rahatsız ettiğini belirtiyor.

'Bir şeyi yaratıp, sonra o şeyin içinde rahat edememek,' diyerek, yarattığı mekanlarda gösterilen aşırı ilgi ve ihtişamın kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

Ramsay için her şeyin bir denge meselesi olduğunu belirten şef, bu mekanların ziyaretçiler için çok özel bir anı olmasına karşın, kendisi için aynı duyguyu yaratmadığını itiraf etti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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