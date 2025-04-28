Dünyaca Ünlü Şef Gordon Ramsay, Kendi Restoranlarında Yemek Yememesinin Sebebini Açıkladı

Hatta son 25 yılda yalnızca iki kez kendi restoranlarından birine gitmiş.

Ramsay, bu durumu 'garip' olarak nitelendirse de, restoranlarının lüks seviyesinin kendisi için 'çok şık' olduğunu söyledi. Kendisi bir şef olarak misafirlerine yüksek kaliteli bir deneyim sunmayı tercih ederken, bu tür bir gösterişin onu rahatsız ettiğini belirtiyor.

'Bir şeyi yaratıp, sonra o şeyin içinde rahat edememek,' diyerek, yarattığı mekanlarda gösterilen aşırı ilgi ve ihtişamın kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.