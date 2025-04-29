2021'de Fark Edilmişti: Paris'teki 3300 Yıllık Dikilitaşın Sırrı Ortaya Çıktı

Paris’in en işlek meydanlarından birinde bulunan 3.300 yıllık dikilitaş, yıllardır hem turistlerin hem de tarih meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak 2021’de yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, bu antik yapının aslında bugüne kadar kimsenin fark etmediği gizli bir mesaja ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Birkaç gün önce ise dikilitaşın üzerindeki gizli mesaj çözüldü.

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