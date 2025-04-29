2021'de Fark Edilmişti: Paris'teki 3300 Yıllık Dikilitaşın Sırrı Ortaya Çıktı
Paris’in en işlek meydanlarından birinde bulunan 3.300 yıllık dikilitaş, yıllardır hem turistlerin hem de tarih meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak 2021’de yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, bu antik yapının aslında bugüne kadar kimsenin fark etmediği gizli bir mesaja ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Birkaç gün önce ise dikilitaşın üzerindeki gizli mesaj çözüldü.
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Tam 189 yıl önce Mısır’dan Fransa’ya hediye edilen 3.300 yıllık bir dikilitaş, Paris’in en bilinen meydanlarından biri olan Place de la Concorde’a dikildi.
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Katolik Paris Üniversitesi’nden Mısırbilimci ve hiyeroglif şifreleme uzmanı Jean-Guillaume Olette-Pelletier, dikilitaşın tepesinde daha önce belgelenmemiş gizli bir yazıt keşfetti.
Bilimsel adıyla “hiyeroglifik kriptografi” denilen bu yöntemle yazılan yazıları günümüzde okuyabilen sadece altı uzman var. Olette-Pelletier bunlardan biri.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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