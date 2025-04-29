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2021'de Fark Edilmişti: Paris'teki 3300 Yıllık Dikilitaşın Sırrı Ortaya Çıktı

2021'de Fark Edilmişti: Paris'teki 3300 Yıllık Dikilitaşın Sırrı Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 17:12

Paris’in en işlek meydanlarından birinde bulunan 3.300 yıllık dikilitaş, yıllardır hem turistlerin hem de tarih meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak 2021’de yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, bu antik yapının aslında bugüne kadar kimsenin fark etmediği gizli bir mesaja ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Birkaç gün önce ise dikilitaşın üzerindeki gizli mesaj çözüldü.

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Tam 189 yıl önce Mısır’dan Fransa’ya hediye edilen 3.300 yıllık bir dikilitaş, Paris’in en bilinen meydanlarından biri olan Place de la Concorde’a dikildi.

Tam 189 yıl önce Mısır’dan Fransa’ya hediye edilen 3.300 yıllık bir dikilitaş, Paris’in en bilinen meydanlarından biri olan Place de la Concorde’a dikildi.

O günden bu yana hem turistlerin hem de yerel halkın ilgi odağı olan bu antik eser, milyonlarca fotoğraf karesine girdi. Ancak üzerinde yazan şey, adeta bir sır gibiydi. Ta ki geçtiğimiz güne kadar.

Katolik Paris Üniversitesi’nden Mısırbilimci ve hiyeroglif şifreleme uzmanı Jean-Guillaume Olette-Pelletier, dikilitaşın tepesinde daha önce belgelenmemiş gizli bir yazıt keşfetti.

Katolik Paris Üniversitesi’nden Mısırbilimci ve hiyeroglif şifreleme uzmanı Jean-Guillaume Olette-Pelletier, dikilitaşın tepesinde daha önce belgelenmemiş gizli bir yazıt keşfetti.

Olette-Pelletier, bu gizli mesajı ilk kez Aralık 2021’de, dikilitaş restorasyondayken gözlemledi.

Yüksek kısımlara kurulan iskele, normalde yerden görülmesi imkânsız olan detayları incelemesine olanak tanıdı. Altın renkli piramit şeklindeki ucun hemen altında, yatay olarak okunabilen yeni hiyeroglifler dikkatini çekti. Bu yazılar, görünüşte klasik hiyeroglifler gibi dursa da aslında anlamı gizleyecek şekilde özel bir teknikle hazırlanmıştı.

Bilimsel adıyla “hiyeroglifik kriptografi” denilen bu yöntemle yazılan yazıları günümüzde okuyabilen sadece altı uzman var. Olette-Pelletier bunlardan biri.

Bilimsel adıyla “hiyeroglifik kriptografi” denilen bu yöntemle yazılan yazıları günümüzde okuyabilen sadece altı uzman var. Olette-Pelletier bunlardan biri.

“Mesajın görülebileceği ideal konumu hesapladığımda kendimi tam Nil’in ortasında buldum,” diyen Olette-Pelletier, bu detayın her şeyi netleştirdiğini söyledi.

Mesaj, Luksor’daki yıllık Opet Festivali sırasında tapınağa gelen soylulara yönelikti. Bu festival, tanrı Amun’un yaşam enerjisinin dönüşünü kutluyordu.

Yazıtın içeriği ise şaşırtıcı değil: II. Ramses’i yüceliyor, tanrısallığını vurguluyor ve tanrıların gazabını dindirmek için halkı adak vermeye çağırıyordu. Yani tipik bir antik dönem propaganda örneği.

Olette-Pelletier, bulgularını yakında bilimsel bir dergide yayımlamayı planlıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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