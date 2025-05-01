Daha Hafif ve Uygun Fiyatlı: Apple, Vision Air'ı Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran Vision Pro’nun ardından şimdi de daha hafif, daha erişilebilir ve günlük kullanıma daha uygun bir karma gerçeklik gözlüğü olan Vision Air ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin “herkes için MR deneyimi” vizyonunun bir yansıması olarak görülen bu yeni model, hem fiyatı hem de tasarımıyla dikkat çekiyor. Peki Vision Air tam olarak ne sunacak? Vision Pro'dan farkı ne olacak? Gelin detaylara birlikte bakalım.