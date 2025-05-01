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Daha Hafif ve Uygun Fiyatlı: Apple, Vision Air'ı Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Daha Hafif ve Uygun Fiyatlı: Apple, Vision Air'ı Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Apple Apple Vision Pro
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.05.2025 - 14:28

Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran Vision Pro’nun ardından şimdi de daha hafif, daha erişilebilir ve günlük kullanıma daha uygun bir karma gerçeklik gözlüğü olan Vision Air ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin “herkes için MR deneyimi” vizyonunun bir yansıması olarak görülen bu yeni model, hem fiyatı hem de tasarımıyla dikkat çekiyor. Peki Vision Air tam olarak ne sunacak? Vision Pro'dan farkı ne olacak? Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.sihirlielma.com/2025/04/2...
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Apple, Vision Pro'nun "ağırlığını" bir kenara bırakıp, daha hafif ve erişilebilir bir karma gerçeklik gözlüğü olan Apple Vision Air'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Apple, Vision Pro'nun "ağırlığını" bir kenara bırakıp, daha hafif ve erişilebilir bir karma gerçeklik gözlüğü olan Apple Vision Air'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

2025'in sonlarında veya 2026'nın başlarında çıkması beklenen bu cihaz, Vision Pro'nun sunduğu deneyimi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Vision Air Nedir?

Vision Air, Apple'ın karma gerçeklik (MR) alanındaki ikinci büyük atağı olacak. Vision Pro'nun yüksek fiyatı ve ağırlığı nedeniyle sınırlı bir kullanıcı kitlesine hitap etmesinin ardından, Apple bu yeni modelle daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmayı amaçlıyor. Vision Air, daha hafif, daha ince ve daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak karşımıza çıkacak.

Apple Vision Air Beklenen Teknik Özellikler

Apple Vision Air Beklenen Teknik Özellikler

  • Malzeme: Titanyum alaşım kullanılarak cihazın hem dış iskeleti hem de iç bileşenleri hafifletilecek.

  • Ağırlık: Vision Pro'ya göre daha hafif olacak, bu da uzun süreli kullanımlarda konfor sağlayacak.​

  • Ekran: Vision Pro'daki yüksek çözünürlüklü mikro-OLED ekranların yerine daha ekonomik alternatifler kullanılabilir.​

  • Sensörler: Gelişmiş sensörlerin sayısı azaltılabilir; örneğin, Eyesight teknolojisi bu modelde yer almayabilir.

  • Pil: Daha küçük ve hafif bir pil yuvası ile gelecek, bu da cihazın genel ağırlığını azaltacak.

  • Renk Seçenekleri: iPhone 5 döneminden hatırlanan koyu grafit-maviye yakın bir siyah renk seçeneği sunulabilir. ​

Apple Vision Air Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple Vision Air Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Vision Air'ın yaklaşık $1.500 (vergisiz, günümüz kuruyla 57 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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