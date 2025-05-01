Daha Hafif ve Uygun Fiyatlı: Apple, Vision Air'ı Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor
Kaynak: https://www.sihirlielma.com/2025/04/2...
Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran Vision Pro’nun ardından şimdi de daha hafif, daha erişilebilir ve günlük kullanıma daha uygun bir karma gerçeklik gözlüğü olan Vision Air ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin “herkes için MR deneyimi” vizyonunun bir yansıması olarak görülen bu yeni model, hem fiyatı hem de tasarımıyla dikkat çekiyor. Peki Vision Air tam olarak ne sunacak? Vision Pro'dan farkı ne olacak? Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Apple, Vision Pro'nun "ağırlığını" bir kenara bırakıp, daha hafif ve erişilebilir bir karma gerçeklik gözlüğü olan Apple Vision Air'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
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Apple Vision Air Beklenen Teknik Özellikler
Apple Vision Air Fiyatı Ne Kadar Olacak?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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