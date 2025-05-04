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Türkiye'de Daha Ucuzmuş: Diş Estetiği Yaptırmak İçin Türkiye'nin Yolunu Tutan Kadından İlginç Açıklamalar

Türkiye'de Daha Ucuzmuş: Diş Estetiği Yaptırmak İçin Türkiye'nin Yolunu Tutan Kadından İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.05.2025 - 23:46

Estetik operasyonlar, son yıllarda sadece ünlü isimlerin değil, sosyal medyada aktif olan sıradan kullanıcıların da ilgisini çekmeye başladı. Özellikle diş estetiği alanında, Birleşik Krallık ve İrlanda’dan çok sayıda kişi daha uygun fiyatlar nedeniyle Türkiye’yi tercih ediyor.

Bu isimlerden biri de 31 yaşındaki Rebecca Jones oldu. İngiltere’de yaşamını sürdüren genç kadın, hem mide küçültme ameliyatı hem de diş estetiği yaptırmak için Türkiye’ye geldi. Tedavi sürecini sosyal medyada açıkça paylaşan Rebecca, estetik operasyonların İngiltere’ye kıyasla Türkiye’de çok daha uygun fiyata yapılabildiğini vurgularken, yaşadığı fiziksel ve duygusal değişim de sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bakalım, siz neler düşüneceksiniz...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/347...

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sosyal medyada yeniden gündeme gelen estetik müdahaleler, özellikle "Turkey Teeth" olarak bilinen diş tedavileri sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sosyal medyada yeniden gündeme gelen estetik müdahaleler, özellikle "Turkey Teeth" olarak bilinen diş tedavileri sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu.

Bu uygulamalara yönelen isimlerden biri de 31 yaşındaki Rebecca Jones idi.

İngiltere’de yaşayan Rebecca, TikTok üzerinden paylaştığı videolarla estetik sürecini paylaştı.

İngiltere’de yaşayan Rebecca, TikTok üzerinden paylaştığı videolarla estetik sürecini paylaştı.

Antalya’ya giderek tüm dişlerini küçülterek 20 adet zirkonyum kaplama yaptıran Rebecca, bu işlem öncesinde kompozit bonding tedavisi görmüş ancak zamanla dişlerinde çatlamalar yaşamaya başlamıştı. Bu nedenle daha kalıcı bir çözüm arayarak Türkiye’ye gitmeyi tercih etti.

Rebecca yalnızca diş estetiğiyle sınırlı kalmadı.

Rebecca yalnızca diş estetiğiyle sınırlı kalmadı.

2022 yılında mide küçültme ameliyatı (gastric sleeve) için de Türkiye’ye gelen genç kadın, bir yıl sonra yeniden Türkiye’ye giderek karın germe (FDL tummy tuck), meme dikleştirme ve protez, 360 derece liposuction gibi bir dizi estetik operasyon daha geçirdi. Rebecca’nın verdiği bilgilere göre, İngiltere’de yalnızca meme ve karın operasyonu için 19.800 pound talep edilirken, aynı işlemler Türkiye’de bunun dörtte biri fiyatına mal oldu.

Geçmişte yeme bozuklukları, depresyon ve anksiyete gibi problemler yaşadığını ifade eden Rebecca, bu süreci aşmak için birçok yöntem denediğini, ancak sonuç alamadığını söylüyor. Mide ameliyatı sonrası 127 kilodan neredeyse 70 kilolara düşen Rebecca, bedenindeki değişimle birlikte estetik müdahalelere yöneldi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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