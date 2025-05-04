Türkiye'de Daha Ucuzmuş: Diş Estetiği Yaptırmak İçin Türkiye'nin Yolunu Tutan Kadından İlginç Açıklamalar

Estetik operasyonlar, son yıllarda sadece ünlü isimlerin değil, sosyal medyada aktif olan sıradan kullanıcıların da ilgisini çekmeye başladı. Özellikle diş estetiği alanında, Birleşik Krallık ve İrlanda’dan çok sayıda kişi daha uygun fiyatlar nedeniyle Türkiye’yi tercih ediyor.

Bu isimlerden biri de 31 yaşındaki Rebecca Jones oldu. İngiltere’de yaşamını sürdüren genç kadın, hem mide küçültme ameliyatı hem de diş estetiği yaptırmak için Türkiye’ye geldi. Tedavi sürecini sosyal medyada açıkça paylaşan Rebecca, estetik operasyonların İngiltere’ye kıyasla Türkiye’de çok daha uygun fiyata yapılabildiğini vurgularken, yaşadığı fiziksel ve duygusal değişim de sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bakalım, siz neler düşüneceksiniz...