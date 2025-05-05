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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.05.2025 - 12:12

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://onedio.com/haber/instagram-da...
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. "Gerçekten sebebi neydi acaba?"

2. "Gerçekten sebebi neydi acaba?"

3. "Anatomi bilgim yerle bir olunca ben:"

3. "Anatomi bilgim yerle bir olunca ben:"

4. "Bunların ikisi aynı kişi mi şimdi?"

4. "Bunların ikisi aynı kişi mi şimdi?"

5. Yok artık ama!

5. Yok artık ama!
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6. Bu geceki kabusum belli oldu.

6. Bu geceki kabusum belli oldu.

7. 👇

7. 👇

8. "Nitelikli dolandırıcılık"

8. "Nitelikli dolandırıcılık"
8. "Nitelikli dolandırıcılık"

9. Korkuyorum...

9. Korkuyorum...

10. 'Günün tatsızlık seviyesi'

10. 'Günün tatsızlık seviyesi'
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11. 'Birine çok benziyor ama... Çıkaramadım'

11. 'Birine çok benziyor ama... Çıkaramadım'

12. Sebebi neydi ki?

12. Sebebi neydi ki?

13. "Pardon?"

13. "Pardon?"

14. "Filtresiz halini paylaşınca bayağı bir tepki almış..."

14. "Filtresiz halini paylaşınca bayağı bir tepki almış..."

15. "Organları nerede?"

15. "Organları nerede?"
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16. Haftaya görüşmek üzere.👋

16. Haftaya görüşmek üzere.👋

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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