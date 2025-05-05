Mental Olarak Düzeliyoruz: 5 Mayıs İtibarıyla Bu Haftanın En Şanslı Burçları

Astrolojik olarak önemli gelişmelerin yaşandığı bu haftada, bazı burçlar için adeta yeni bir dönem başlıyor. Pluto’nun geri hareketi, birçok kişi için içsel dönüşüm sürecini tetiklerken; özellikle bazı burçlar, kariyer, ilişkiler ve kişisel hedefler konusunda dikkat çekici ilerlemeler kaydedebilir. İşte bu hafta yıldızı parlayan beş burç...