Burcuna Göre Yüzde Kaç Nefret Duygusuna Sahipsin?

Senin içindeki duyguların neredeyse tamamı, nefretle dolmuş durumda. %95’lik bir kısmın, seni içsel olarak tüketen ve karanlık bir bulut gibi hayatını sarıp sarmalayan bu duyguyla şekillenmiş. Bu nefret, uzun yılların birikimi, seni yaralayan insanlar, seni terk eden hayaller ve belki de geçmişte yaşadığın travmalarla yoğrulmuş olabilir. Nefretin öylesine derin ki, artık dünya ve insanlar hakkında duyduğun güveni neredeyse kaybetmişsin. Her şey seni incitebilir gibi hissediyorsun, her insan bir tehdit, her durum seni daha da karamsar bir hale sürüklüyor. Bu duygu, seni yalnızlaştırıyor, içindeki huzuru boğuyor ve çoğu zaman, kendinle barış yapmanı engelliyor. Belki de bu nefretin seni koruduğunu düşünüyorsun; ama aslında seni daha da kırılgan hale getiriyor, kalbini kapalı ve donmuş tutuyor. Eğer bu duyguyu anlamaya ve çözümlemeye başlarsan, içindeki karanlığı aydınlatmak ve huzuru bulmak mümkün olabilir. Ancak bu, uzun ve zorlu bir yolculuk gerektiriyor.