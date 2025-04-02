Burcuna Göre Yüzde Kaç Nefret Duygusuna Sahipsin?
Burcuna Göre Yüzde Kaç Nefret Duygusuna Sahipsin?
Birçok insanın merak ettiği, hatta bazen kendi hakkında bile bilmediği bir konu: Nefret duygusu. Nefret, her ne kadar olumsuz bir duygu olarak görülse de, aslında hepimizin içinde barındırdığı bir his. Astroloji, yıldızların ve gezegenlerin hareketlerinin, insanların kişilik özelliklerini, davranışlarını ve yaşamlarını nasıl etkilediğini inceleyen bir bilim dalıdır. İşte bu bilim dalı, nefret duygumuzun da yüzdesini belirlememize yardımcı olabilir.
Burcuna Göre Yüzde Kaç Nefret Duygusuna Sahipsin?
Haydiiii!
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Sen %90 nefret duygusuna sahipsin!
Sen %50 nefret duygusuna sahipsin!
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Sen %55 nefret duygusuna sahipsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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