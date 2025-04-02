İçinde Nasıl Bir Kraliçe Yatıyor?
İçinde Nasıl Bir Kraliçe Yatıyor?
Her kadının içinde, kendi hükümetini kurabilecek, tahtını idare edebilecek ve halkını yönetebilecek bir kraliçe yatıyor. Ama hangi tür bir kraliçesin? Belki de sen bir Savaş Kraliçesi'sin, korkusuzca hayatın zorluklarına karşı savaşıyor ve her zorluğun üstesinden geliyorsun. Ya da belki de bir Bilge Kraliçe'sin, bilgeliğin ve anlayışınla etrafındakilere rehberlik ediyorsun. Belki de bir Sevgi Kraliçesi'sin, sevgi ve şefkatinle herkesi etkileyebiliyorsun.
İçinde Nasıl Bir Kraliçe Yatıyor?
Haydiiii!
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1. Yaşını seçer misin?
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2. Bir gün kraliyet sarayında yaşamaya başladınız. İlk olarak neyi yaparsınız?
3. Kraliçe olarak her sabah nasıl uyanırsınız?
4. Sarayda en çok neyle ilgilenirsiniz?
5. Kraliçe olarak giyinmek için hangi tarzı tercih edersiniz?
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6. Günün sonunda nasıl bir akşam yemeği tercih edersiniz?
7. Kraliyet sarayında, günlük yaşantınızda hangi öğe sizi en çok mutlu eder?
8. Son olarak halk tarafından nasıl anılmak istersiniz?
Klasik Kraliçe
Halkın Kraliçesi
Yenilikçi Kraliçe
Huzur Kraliçesi
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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