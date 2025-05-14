Nasıl Bizim Aklımıza Gelmedi?: Japonya'da Kedi Temalı Tren Yapıldı

Kediler, dünyanın en tatlı canlıları arasında kesinlikle ilk sıralarda yer alır. Kedilerin bu denli sevilmesinin başlıca sebebi de, onların insanlara sunduğu benzersiz dostluk ve arkadaşlık hissi. Sadece onları izlemek bile kalbimizi ısıtmaya yeterli oluyor. Kedilerin bu özellikleri, onları sadece evcil bir hayvan olmaktan çıkarıp, ailemizin bir parçası haline getiriyor. Kedilerin sahip olduğu zeka, onları diğer evcil hayvanlardan ayırıyor.
Japonya'da kedi temalı bir tren yapıldı. Treni görenler, bunu kedilerle özdeşleşen ülkemizde neden daha önce yapılmadığını sorgulattı.
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Bildiğiniz üzere ülkemiz, kedilere olan sevgisi ile tüm dünyada konuşuluyordu bir dönem.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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