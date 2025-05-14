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Nasıl Bizim Aklımıza Gelmedi?: Japonya'da Kedi Temalı Tren Yapıldı

Nasıl Bizim Aklımıza Gelmedi?: Japonya'da Kedi Temalı Tren Yapıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.05.2025 - 20:09 Son Güncelleme: 14.05.2025 - 20:15

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Kediler, dünyanın en tatlı canlıları arasında kesinlikle ilk sıralarda yer alır. Kedilerin bu denli sevilmesinin başlıca sebebi de, onların insanlara sunduğu benzersiz dostluk ve arkadaşlık hissi. Sadece onları izlemek bile kalbimizi ısıtmaya yeterli oluyor. Kedilerin bu özellikleri, onları sadece evcil bir hayvan olmaktan çıkarıp, ailemizin bir parçası haline getiriyor. Kedilerin sahip olduğu zeka, onları diğer evcil hayvanlardan ayırıyor. 

Japonya'da kedi temalı bir tren yapıldı. Treni görenler, bunu kedilerle özdeşleşen ülkemizde neden daha önce yapılmadığını sorgulattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Bildiğiniz üzere ülkemiz, kedilere olan sevgisi ile tüm dünyada konuşuluyordu bir dönem.

Bildiğiniz üzere ülkemiz, kedilere olan sevgisi ile tüm dünyada konuşuluyordu bir dönem.

Ülkemizi ziyaret eden turistler, sokaklarda özgürce dolaşan kedilerin görüntülerini paylaşmış, görüntüler sosyal medyada viral olmuştu. Hatta İstanbul'a 'Catstanbul' diyenler bile vardı. Tüm bunları düşününce, kedi temalı tren elbette önce bize yakışırdı. Peki siz bu treni nasıl buldunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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