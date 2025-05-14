Nasıl Bizim Aklımıza Gelmedi?: Japonya'da Kedi Temalı Tren Yapıldı

Kediler, dünyanın en tatlı canlıları arasında kesinlikle ilk sıralarda yer alır. Kedilerin bu denli sevilmesinin başlıca sebebi de, onların insanlara sunduğu benzersiz dostluk ve arkadaşlık hissi. Sadece onları izlemek bile kalbimizi ısıtmaya yeterli oluyor. Kedilerin bu özellikleri, onları sadece evcil bir hayvan olmaktan çıkarıp, ailemizin bir parçası haline getiriyor. Kedilerin sahip olduğu zeka, onları diğer evcil hayvanlardan ayırıyor.

Japonya'da kedi temalı bir tren yapıldı. Treni görenler, bunu kedilerle özdeşleşen ülkemizde neden daha önce yapılmadığını sorgulattı.