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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Babaannesi ve Dedesine Sushi Denettiği Anları Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Babaannesi ve Dedesine Sushi Denettiği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.05.2025 - 18:22

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Her toplumun kendine özgü bir mutfak kültürü bulunuyor. Bu özgün mutfaklar, o toplumun tarihini ve kültürel kimliğini yansıtıyor. Bir toplum için sıradan olan bir yiyecek, başka bir toplum için alışılmadık ve garip olabiliyor. Bunların başında da Sushi geliyor. Pirince sarılmış çiğ balık fikri, pek çok kültürde garip karşılanıyor. 

Bir sosyal medya kullanıcısı babaannesi ve dedesine sushi denetti. Babaanne ve dedenin tepkileri izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJMpydeNK71/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Sushi, kültürel bağlamda bizden uzakta olan, ancak dünya genelinde popülerliği hızla artan bir lezzet.

Sushi, kültürel bağlamda bizden uzakta olan, ancak dünya genelinde popülerliği hızla artan bir lezzet.

Japonya'nın bu özgün yemeği, sağlıklı ve lezzetli olmasıyla bilinir. Aynı zamanda görsel bir şölen sunan sushi, deniz ürünleri ve pirinçten oluşan bir sanat eseri gibidir. Ancak, sushi hakkında bilinmesi gereken en önemli şey, sadece bir yemekten çok daha fazlası olduğudur. Sushi doğrudan bir ülkenin geleneğini ve yaşam tarzını yansıtır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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