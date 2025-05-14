Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Babaannesi ve Dedesine Sushi Denettiği Anları Paylaştı

Her toplumun kendine özgü bir mutfak kültürü bulunuyor. Bu özgün mutfaklar, o toplumun tarihini ve kültürel kimliğini yansıtıyor. Bir toplum için sıradan olan bir yiyecek, başka bir toplum için alışılmadık ve garip olabiliyor. Bunların başında da Sushi geliyor. Pirince sarılmış çiğ balık fikri, pek çok kültürde garip karşılanıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı babaannesi ve dedesine sushi denetti. Babaanne ve dedenin tepkileri izleyenleri gülümsetti.