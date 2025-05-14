Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Babaannesi ve Dedesine Sushi Denettiği Anları Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJMpydeNK71/
Her toplumun kendine özgü bir mutfak kültürü bulunuyor. Bu özgün mutfaklar, o toplumun tarihini ve kültürel kimliğini yansıtıyor. Bir toplum için sıradan olan bir yiyecek, başka bir toplum için alışılmadık ve garip olabiliyor. Bunların başında da Sushi geliyor. Pirince sarılmış çiğ balık fikri, pek çok kültürde garip karşılanıyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı babaannesi ve dedesine sushi denetti. Babaanne ve dedenin tepkileri izleyenleri gülümsetti.
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Sushi, kültürel bağlamda bizden uzakta olan, ancak dünya genelinde popülerliği hızla artan bir lezzet.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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